Comunicado del FC Barcelona sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: "Nuestro departamento legal está estudiando sus acusaciones"

El FC Barcelona no ha tardado en reaccionar a la rueda de prensa ofrecida este martes por Florentino Pérez. El club azulgrana ha emitido un comunicado oficial en el que avisa de que su departamento legal está analizando cada una de las declaraciones y acusaciones vertidas por el máximo dirigente madridista, y que valorará los próximos pasos a seguir en función de dicho análisis.

El texto íntegro del comunicado del FC Barcelona es el siguiente: "En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente de los posicionamientos y decisiones que se tomen."

El presidente del Real Madrid convirtió su comparecencia en un ataque en regla al club azulgrana, al que acusa de corrupción sistémica durante veinte años en su relación con los árbitros. Un constante ajuste de cuentas con el FC Barcelona. Florentino Pérez puso sobre la mesa el caso Negreira.

El anuncio más llamativo fue la elaboración de un documento que el club blanco tiene previsto entregar a la UEFA en cuanto concluya la temporada. "Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que enviaré a la UEFA cuando acabe la competición. Ya hablé con ellos. No hay precedente así en el fútbol mundial en la historia. Es el mayor caso de corrupción de la historia. Yo lucho contra todos", proclamó Pérez ante los medios.

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El presidente también intentó desvincularse de unas declaraciones pasadas en las que llegó a defender al Barça públicamente. Su explicación fue que entonces aún desconocía la magnitud del caso: "Eso fue mucho antes. Del caso Negreira nos hemos enterado hace poco. No lo podíamos imaginar. El Barcelona repartía dinero al jefe de los árbitros. Ha salido esa tarde ese tema y desde entonces estamos pendientes y estamos elaborando un dossier y lo vamos a llevar hasta el final. Eso no se le pasa a nadie en el mundo. Es una cosa inconcebible".