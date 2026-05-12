Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comunicado Barça FlorentinoFlorentino rueda de prensaJuanma Castaño FlorentinoABC FlorentinoEnrique RiquelmeEurovisión 2026Muere Brandon ClarkeRelevoCuándo son elecciones MadridPrelista EspañaPresidente MadridClasificación Giro ItaliaGiro ItaliaSusana GuaschSergio RamosTopuriaSneijderEtapa 5 Giro ItaliaFinal Four balonmanoRafael JódarCuándo juega JodarMarc MárquezReal MadridA qué hora juega el BarcelonaCalculadora descenso LigaPueblosMessiMaldiniLamine Yamal PalestinaGonzalo BernardosPerros y gatosPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Comunicado del FC Barcelona sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: "Nuestro departamento legal está estudiando sus acusaciones"

El FC Barcelona ha respondido con un comunicado a las declaraciones del presidente del Real Madrid y advierte de que sus abogados ya están trabajando en el caso

Florentino no tardó en sacar el 'Caso Negreira': presentará un dosier de 500 páginas a la UEFA

Florentino no tardó en sacar el 'Caso Negreira': presentará un dosier de 500 páginas a la UEFA

x

Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

El FC Barcelona no ha tardado en reaccionar a la rueda de prensa ofrecida este martes por Florentino Pérez. El club azulgrana ha emitido un comunicado oficial en el que avisa de que su departamento legal está analizando cada una de las declaraciones y acusaciones vertidas por el máximo dirigente madridista, y que valorará los próximos pasos a seguir en función de dicho análisis.

El texto íntegro del comunicado del FC Barcelona es el siguiente: "En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente de los posicionamientos y decisiones que se tomen."

El presidente del Real Madrid convirtió su comparecencia en un ataque en regla al club azulgrana, al que acusa de corrupción sistémica durante veinte años en su relación con los árbitros. Un constante ajuste de cuentas con el FC Barcelona. Florentino Pérez puso sobre la mesa el caso Negreira.

El anuncio más llamativo fue la elaboración de un documento que el club blanco tiene previsto entregar a la UEFA en cuanto concluya la temporada. "Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que enviaré a la UEFA cuando acabe la competición. Ya hablé con ellos. No hay precedente así en el fútbol mundial en la historia. Es el mayor caso de corrupción de la historia. Yo lucho contra todos", proclamó Pérez ante los medios.

Noticias relacionadas

El presidente también intentó desvincularse de unas declaraciones pasadas en las que llegó a defender al Barça públicamente. Su explicación fue que entonces aún desconocía la magnitud del caso: "Eso fue mucho antes. Del caso Negreira nos hemos enterado hace poco. No lo podíamos imaginar. El Barcelona repartía dinero al jefe de los árbitros. Ha salido esa tarde ese tema y desde entonces estamos pendientes y estamos elaborando un dossier y lo vamos a llevar hasta el final. Eso no se le pasa a nadie en el mundo. Es una cosa inconcebible".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pedri presenta a su nueva novia tras ganar la Liga
  2. El emotivo mensaje de Gavi a Dembélé tras ganar la Liga: 'Es más que un amigo. Hablamos todos los días
  3. Rúa del Barça, hoy en directo: recorrido, horario y dónde ver la celebración de Liga 25-26 por las calles de Barcelona
  4. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes
  5. Florentino Pérez en rueda de prensa, en directo hoy: última hora del Real Madrid en vivo
  6. La tormenta que amenaza con agravar la crisis del Madrid
  7. Otro mensaje de Mbappé después de la derrota del clásico
  8. Cancelo, explota: 'En el Al Hilal no me dijeron la verdad y ahora sé muy bien lo que quiero

Comunicado del Barça sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: "Nuestro departamento legal está estudiando sus acusaciones"

Comunicado del Barça sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: "Nuestro departamento legal está estudiando sus acusaciones"

Tragedia en la NBA: muere Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, a los 29 años

Tragedia en la NBA: muere Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, a los 29 años

Iván Martín, periodista de OK Diario: "Hemos vivido un momento histórico"

Eurovisión 2026, primera semifinal en directo: canciones, países y dónde ver por TV en España

Eurovisión 2026, primera semifinal en directo: canciones, países y dónde ver por TV en España

Denís Iglesias cuenta cómo se ha vivido desde dentro la rueda de prensa más viral de Florentino

“Tras la de Pep, es la segunda mejor rueda de prensa de la historia del Barça"

El refugio de Florentino Pérez: así es la exclusiva casa donde el presidente del Real Madrid se esconde cada verano en Cádiz

El refugio de Florentino Pérez: así es la exclusiva casa donde el presidente del Real Madrid se esconde cada verano en Cádiz

Quique avisa del peligro del Barça: "Hay que conceder mucho menos"

Quique avisa del peligro del Barça: "Hay que conceder mucho menos"