Comunicado del FC Barcelona tras la reunión de la junta directiva

La actual junta directiva del FC Barcelona, provisional hasta final de temporada, se ha reunido este mediodía en las oficinas del club. Ha sido la primera reunión tras las elecciones del pasado 15 de marzo que ganó Joan Laporta. La reunión la ha presidido Rafa Yuste y en ella han participado el resto de directivos que siguen gobernando el club hasta final de temporada: Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Joan Solé, Àngel Riudalbàs y Sisco Pujol.

Tras el encuentro, en el que también ha estado presente el director general de la entidad, Manel Del Río, el club ha emitido un comunicado en el que expresa su satisfacción por haber rebasado la cifra de 150.000 socios. Concretamente, el Barça tiene en estos momentos 150.077 socios, cifra sensiblemente superior a los 142.354 que tenía el pasado 30 de junio.

El mismo comunicado informa que en la reunión se ha hablado de la elaboración del presupuesto para la nueva temporada y del cierre del presupuesto de la actual, así como de la planificación de la pretemporada del primer equipo de fútbol masculino, la situación de las diferentes secciones y el estado de los acuerdos de patrocinio que se están negociando.

Por lo que respecta al cierre de la actual, el Barça presupuestó unos ingresos de 1.075 millones de euros y la previsión es que se cumplan. La clasificación del equipo de Hansi Flick para los cuartos de final de la Champions ha ayudado, pues es lo que se tiene en cuenta en el presupuesto. Alguna desviación se había producido por el retraso en el retorno al Spotify Camp Nou, los dos partidos de Liga que se tuvieron que jugar en el Johan Cruyff y el retraso también de la apertura del Gol Nord. Todo ello, sin embargo, ha quedado equilibrado, entre otras cosas, con contratos firmados de patrocinio. Sería importante también que el equipo de Flick accediera a las semifinales de la Champions.

En cuanto a la pretemporada del primer equipo, este año no habrá gira, pues el Mundial no acaba hasta el 19 de julio y los internacionales azulgranas, que serán muchos, deberán hacer vacaciones. La idea es realizar un stage a la vieja usanza en tierras alemanas o británicas y jugar algunos partidos amistosos por Europa además del Trofeo Joan Gamper, en el que los de Flick podrían jugar contra el Leipzig. También está pendiente un amistoso en Perú que podría reportar a las arcas de la entidad entre siete y ocho millones de euros.