Comunicado del FC Barcelona: pone en marcha el plan de movilidad sostenible para el regreso al Spotify Camp Nou

El Spotify Camp Nou reabrirá sus puertas para albergar un partido de fútbol este sábado (16:15 horas) 909 días después de la última vez que acogió un encuentro. El FC Barcelona recibirá al Athletic Club de Bilbao en la 13ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 y lo hará frente a 45.000 espectadores, tras haber recibido la licencia de primera ocupación de la Fase 1B.

Este jueves, el club catalán ha emitido un comunicado en el que ha presentado oficialmente su Plan de Movilidad Sostenible, una pieza clave en el retorno gradual al Estadi. Tras casi dos años y medio jugando en Montjuïc, el Club quiere que la vuelta se produzca bajo un modelo de accesos más ordenado, eficiente y respetuoso con el entorno urbano de Les Corts.

El comunicado difundido por la entidad detalla la coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona, las fases de apertura del nuevo Camp Nou y la previsión de movilidad para los próximos partidos con aforo limitado a unas 46.000 personas:

“En el marco del regreso parcial al nuevo Spotify Camp Nou, el FC Barcelona ha querido poner en valor la apuesta decidida que ha hecho en los últimos años por una movilidad más eficiente y sostenible. Tras haber trabajado con el Ayuntamiento de Barcelona en el Plan de Movilidad para el Estadio Olímpico Lluís Companys, el Club ha continuado esta línea de trabajo para el retorno al Spotify Camp Nou, reafirmando así su firme compromiso con la sostenibilidad y con la promoción de una movilidad responsable.

Fruto de este trabajo conjunto con el consistorio, se ha diseñado un Plan de Movilidad Sostenible con dos objetivos principales: agilizar la entrada y salida del Estadio priorizando los desplazamientos sostenibles, y facilitar el acceso a sus viviendas a los vecinos y vecinas, preservando los itinerarios y el espacio para peatones. En este sentido, y en el marco de la Comisión de Seguimiento de Movilidad del Espai Barça, los residentes del distrito de Les Corts han sido informados de todos los detalles del dispositivo.

El regreso del FC Barcelona al Spotify Camp Nou se hará de manera escalonada. En esta primera fase, el Estadio contará con aproximadamente el 40% de la capacidad definitiva prevista, con un aforo de casi 46.000 personas en las zonas de Tribuna, Gol Sur y Lateral, correspondientes a las fases 1A y 1B.

La distribución modal de los asistentes al nuevo Estadio se prevé de la siguiente manera:

Transporte público y colectivo: 43,4%

Coche y motos: 22,7%

A pie y bicicletas: 33,9%"

El Club subraya que este plan es la primera pieza de una estrategia mucho más amplia que se ampliará a medida que avancen las obras del nuevo Camp Nou. Los accesos, recorridos peatonales, transporte público reforzado y zonas reservadas para vecinos serán elementos clave mientras el Barça compite en su estadio con aforo parcial.