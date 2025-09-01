Comunicado del CTA sobre la incidencia con el VAR en el Rayo-Barça

El partido entre el Rayo Vallecano y el Barça de este domingo está dando mucho de lo que hablar. Los azulgranas no fueron reconocibles en su juego en un enfrentamiento que estuvo marcado por la falta del VAR durante gran parte del encuentro, un hecho que, por ejemplo, impidió a Busquets Ferrer revisar la jugada del penalti a Lamine Yamal. En este sentido, el CTA ha emitido un comunicado explicando la situación vivida.

El inicio del último partido de la tercera jornada de la liga se demoró unos minutos. Existía la comunicación con la sala VOR, pero la imagen no llegaba al monitor del VAR, lo que le impedía al colegiado revisar las imágenes de las acciones en caso de ser necesario.

En los primeros 10 minutos de partido, parecía que la incidencia con el VAR se había solucionado. Busquets Ferrer se lo comunicó a los dos capitanes y el cuarto árbitro hizo lo propio con los dos entrenadores. Sin embargo, los problemas no cesaron y, alcanzada la primera media hora de encuentro, el árbitro volvió a dirigirse a los técnicos para avisarles de que no había imágenes en Vallecas y que el encuentro debía desarrollarse a la vieja usanza.

Frenkie de Jong, quien llevó el brazalete de capitán el domingo, habló sobre este hecho: "El árbitro nos iba avisando. No había VAR, luego solo fuera de juegos, luego sí, luego no... Con la línea alta, sí que afecta la ausencia del VAR”, comentó. "Esto no es algo serio en una liga de primer nivel, parece un poco extraño".

Comunicado del CTA

Ni 24 horas después del encuentro y con la jugada polémica sobre el penalti pitado a favor del Barça, el Comité Técnico de Árbitros ha emitido un comunicado explicando la situación:

"Tras el incidente técnico por parte del proveedor tecnológico del sistema VAR (Mediapro), informado en nota de prensa tras el partido Rayo Vallecano - FC Barcelona, y ajeno al Comité Técnico de Árbitros, este comité recuerda que la normativa vigente en el Protocolo FIFA contempla que en este tipo de situaciones excepcionales, el encuentro deberá proseguir de manera convencional, sin el sistema VAR activado, informando previamente a ambos equipos de la situación.

Pese a haberse tratado de una causa ajena al CTA al habernos vistos desprovistos de servicio técnico para poder desarrollar el sistema VAR durante el partido, estamos a la total disposición y colaborando activamente con Mediapro para poder ayudar en la subsanación de los motivos que generaron dicha caída del sistema".