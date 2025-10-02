Comunicado del Barça sobre la sede del partido de Champions contra el Olympiacos

El FC Barcelona ha emitido un comunicado en el que informa que el tercer partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del martes 21 de octubre, a las 18:45 horas, frente al Olympiacos, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a pesar de que la UEFA anunció que se jugaría en el Camp Nou.

El citado texto añade que el club "sigue trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas" y que "en este marco, el FC Barcelona está trabajando en las nuevas enmiendas que el Ayuntamiento de Barcelona compartió con el Club la semana pasada".

Además, agradece "a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou", que ahora apunta a un mes más tarde, para el partido contra el Athletic Club (fin de semana del 23 de noviembre).

Venta de entradas

En el comunicado, el Barça explica que todos los socios y socias titulares del Abono Estadio Olímpico Lluís Companys en cualquiera de las temporadas 2023/24 y/o 2024/25 en Montjuïc disfrutarán de una preferencia de compra de 48 horas, del 6 de octubre a las 12h hasta el 8 de octubre a las 12h.

Pasadas las horas de preventa para este colectivo, a partir del 8 de octubre a las 12h, se abrirá la venta para el resto de socios y socias, que contarán con un 20% de descuento, así como para el público general.

Precios del partido

Los precios que se aplicarán para este partido, para aquellos socios y socias que hayan sido titulares del Abono Estadio Olímpico Lluís Companys en cualquiera de las temporadas 2023/24 y 2024/25, son proporcionales al precio de lo que sería el Abono Estadio Olímpico Lluís Companys completo de la temporada 2025/26. En este sentido, los precios de las entradas oscilan entre los 11 y los 37 euros, en función de la zona del Estadio.

El Barça recuerda que las entradas serán nominales y que solo podrán adquirirse a través de los canales oficiales.