Comunicado del Barça en respuesta a la denuncia a Laporta y sus directivos

En relación con la noticia aparecida en un medio de comunicación en el día de hoy, el FC BARCELONA informa:

1. En fecha 15 de enero de 2026, determinados periodistas de dos medios de comunicación y una organización denominada ORGANIZED CRIME & CORRUPTION REPORTING PROJECT (OCCRP) se pusieron en contacto con el Club para contrastar una información y supuestos documentos que acreditarían o serían la base de los hechos que en el día de hoy aparecen en la noticia publicada.

2. De acuerdo con los procedimientos internos del Club, la información facilitada fue analizada de manera preliminar con la finalidad de valorar su verosimilitud, consistencia y credibilidad, llevándose a cabo las oportunas comprobaciones internas y externas. Como resultado de dicho análisis, se pudo constatar que la información era inverosímil y ajena a la realidad, y que se fundamentaba, presumiblemente, en documentación falsa o gravemente manipulada, y de este modo el Club, en fecha 19 de enero, contestó debidamente a esta organización y a los periodistas indicándoles expresamente que la información que querían contrastar era total y absolutamente falsa y que los documentos sobre los que decían que se basaba (sin haberlos visto), sin duda, deberían ser falsos y/o manipulados.

3. Asimismo, el Club agradeció a los periodistas el haber contrastado la información, a la vez que les requirió para que, siendo conocedores de esta circunstancia, se abstuvieran de publicar una noticia al ser esta radicalmente falsa.

4. Según ha podido conocer el Club, esta información falsa ha sido ofrecida a multitud de medios de comunicación del Estado. Ninguno de ellos la ha publicado dado que todos han evidenciado claros indicios de falsedad.

5. El Club desconoce los detalles de la denuncia presentada a la que hace referencia la noticia en cuestión, si bien los detalles que se publican coinciden con la información que el Club desmintió expresamente en fecha 19 de enero de 2026.

6. De confirmarse la identidad de los hechos, el Club:

• Iniciará de inmediato las acciones legales oportunas contra el/los socio/s en cuestión por presentación de denuncia falsa, falsedad documental, calumnias y cualquier otra que sea pertinente a la vista de la denuncia.

• Instará a la Comisión de Disciplina del Club para que abra el correspondiente expediente disciplinario contra el/los socio/s en cuestión solicitando que adopte las medidas disciplinarias más severas contra él/ellos, con independencia de que la denuncia sea admitida o no.

• Estudiará las acciones que sean oportunas contra el medio de comunicación que ha publicado la noticia sabiendo, de manera fehaciente, que la denuncia se basa en información y documentación falsa y sin hacer constar la versión del Club sobre estos hechos, que fue recibida oportunamente.

• Actuará con total firmeza y rotundidad contra los medios y/o particulares que den por cierta una información que resulta totalmente falsa.

7. El Club solicita que, siempre, pero especialmente durante el procedimiento electoral en curso, los medios de comunicación contrasten con el Club las informaciones que puedan afectar negativamente tanto a la imagen del Club como a la de sus precandidatos antes de publicarlas, así como que se abstengan de publicar informaciones sobre hechos que saben que son falsos.

Además, el Club pondrá a disposición de la Junta Electoral la totalidad de la información de la que dispone sobre este asunto a los efectos de que verifiquen la realidad de la situación y adviertan a los precandidatos de las consecuencias de la utilización de noticias e informaciones falsas durante este proceso electoral.

El FC Barcelona lamenta que esta acción y publicación se produzca en pleno contexto electoral y entiende que esta acción podría responder a un intento ilegítimo de alterar el normal desarrollo del proceso democrático, uno de los valores fundamentales del Club, con la pretensión de condicionar o manipular la soberanía de los socios y socias del FC Barcelona.