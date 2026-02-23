FC BARCELONA
Comunicado del Barça en respuesta a la denuncia a Laporta y sus directivos
El club asegura que la información se basa en documentación "falsa o gravemente manipulada" y anuncia acciones legales en pleno proceso electoral
El FC Barcelona respondió con contundencia a la información publicada por El Periódico, que desvela la existencia de una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por un socio contra Joan Laporta y varios directivos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas.
A través de un comunicado oficial, y con Rafael Yuste como presidente en funciones en pleno proceso electoral, el club asegura que la información en la que se basa la denuncia ya fue analizada y desmentida semanas atrás. Según explica la entidad, el pasado 15 de enero varios periodistas y la organización Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP) contactaron con el Barça para contrastar una documentación que supuestamente sustentaba los hechos ahora denunciados.
Comunicado del Barça
En relación con la noticia aparecida en un medio de comunicación en el día de hoy, el FC BARCELONA informa:
1. En fecha 15 de enero de 2026, determinados periodistas de dos medios de comunicación y una organización denominada ORGANIZED CRIME & CORRUPTION REPORTING PROJECT (OCCRP) se pusieron en contacto con el Club para contrastar una información y supuestos documentos que acreditarían o serían la base de los hechos que en el día de hoy aparecen en la noticia publicada.
2. De acuerdo con los procedimientos internos del Club, la información facilitada fue analizada de manera preliminar con la finalidad de valorar su verosimilitud, consistencia y credibilidad, llevándose a cabo las oportunas comprobaciones internas y externas. Como resultado de dicho análisis, se pudo constatar que la información era inverosímil y ajena a la realidad, y que se fundamentaba, presumiblemente, en documentación falsa o gravemente manipulada, y de este modo el Club, en fecha 19 de enero, contestó debidamente a esta organización y a los periodistas indicándoles expresamente que la información que querían contrastar era total y absolutamente falsa y que los documentos sobre los que decían que se basaba (sin haberlos visto), sin duda, deberían ser falsos y/o manipulados.
3. Asimismo, el Club agradeció a los periodistas el haber contrastado la información, a la vez que les requirió para que, siendo conocedores de esta circunstancia, se abstuvieran de publicar una noticia al ser esta radicalmente falsa.
4. Según ha podido conocer el Club, esta información falsa ha sido ofrecida a multitud de medios de comunicación del Estado. Ninguno de ellos la ha publicado dado que todos han evidenciado claros indicios de falsedad.
5. El Club desconoce los detalles de la denuncia presentada a la que hace referencia la noticia en cuestión, si bien los detalles que se publican coinciden con la información que el Club desmintió expresamente en fecha 19 de enero de 2026.
6. De confirmarse la identidad de los hechos, el Club:
• Iniciará de inmediato las acciones legales oportunas contra el/los socio/s en cuestión por presentación de denuncia falsa, falsedad documental, calumnias y cualquier otra que sea pertinente a la vista de la denuncia.
• Instará a la Comisión de Disciplina del Club para que abra el correspondiente expediente disciplinario contra el/los socio/s en cuestión solicitando que adopte las medidas disciplinarias más severas contra él/ellos, con independencia de que la denuncia sea admitida o no.
• Estudiará las acciones que sean oportunas contra el medio de comunicación que ha publicado la noticia sabiendo, de manera fehaciente, que la denuncia se basa en información y documentación falsa y sin hacer constar la versión del Club sobre estos hechos, que fue recibida oportunamente.
• Actuará con total firmeza y rotundidad contra los medios y/o particulares que den por cierta una información que resulta totalmente falsa.
7. El Club solicita que, siempre, pero especialmente durante el procedimiento electoral en curso, los medios de comunicación contrasten con el Club las informaciones que puedan afectar negativamente tanto a la imagen del Club como a la de sus precandidatos antes de publicarlas, así como que se abstengan de publicar informaciones sobre hechos que saben que son falsos.
Además, el Club pondrá a disposición de la Junta Electoral la totalidad de la información de la que dispone sobre este asunto a los efectos de que verifiquen la realidad de la situación y adviertan a los precandidatos de las consecuencias de la utilización de noticias e informaciones falsas durante este proceso electoral.
El FC Barcelona lamenta que esta acción y publicación se produzca en pleno contexto electoral y entiende que esta acción podría responder a un intento ilegítimo de alterar el normal desarrollo del proceso democrático, uno de los valores fundamentales del Club, con la pretensión de condicionar o manipular la soberanía de los socios y socias del FC Barcelona.
El club afirma que activó sus procedimientos internos y realizó comprobaciones "internas y externas" para evaluar la verosimilitud del material. El resultado, según el comunicado, fue claro: la información era "inverosímil y ajena a la realidad" y, presumiblemente, se apoyaba en documentación "falsa o gravemente manipulada". El 19 de enero, el Barça trasladó esta conclusión tanto a los periodistas como a la citada organización, solicitando que no se publicara una noticia que consideraba "radicalmente falsa".
La entidad añade que esa misma información habría sido ofrecida a otros medios de comunicación del Estado y que ninguno la publicó al detectar "claros indicios de falsedad". Aunque el club asegura desconocer los detalles concretos de la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional, sostiene que los elementos publicados coinciden con lo que ya fue desmentido formalmente en enero.
En caso de confirmarse que la denuncia se basa en esos mismos hechos, el Barça anuncia que emprenderá acciones legales por denuncia falsa, falsedad documental y calumnias. Además, instará a la Comisión de Disciplina a abrir expediente al socio o socios implicados y estudiará medidas contra el medio que ha difundido la información, al considerar que conocía la versión oficial del club.
El Barça también trasladará toda la documentación a la Junta Electoral para que valore la situación en el actual contexto electoral. La entidad lamenta que la publicación se produzca en plena campaña y sugiere que podría tratarse de “un intento ilegítimo de alterar el normal desarrollo del proceso democrático” del club.
- Barcelona - Levante: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga EA Sports
- Barcelona - Levante de LaLiga 2025/26: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Máxima tensión en el Madrid con Arbeloa
- McEnroe, exnúmero uno del tenis, sobre Alcaraz: 'Le daría una palmada en la espalda
- La respuesta de Flick al enfado de Lamine Yamal
- La renovación de Vinicius da un giro de 180 grados
- Novedades en los 'puntos invisibles' del nuevo Spotify Camp Nou
- Maldini sentencia a Carvajal: 'No está para jugar en el Madrid. Me da pena verle así