Comunicado del Barça sobre la muerte de un trabajador en las obras del Spotify Camp Nou

El FC Barcelona ha emitido un comunicado a través de las redes sociales para "lamentar profundamente el fallecimiento del trabajador que ayer perdió la vida en el accidente laboral ocurrido durante las obras de remodelación del Spotify Camp Nou". El difunto, de 54 años, murió a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza, según las primeras investigaciones de los Mossos d'Esquadra, que recibieron el aviso sobre este siniestro sobre las 15.30 horas de este viernes.

"El FC Barcelona lamenta profundamente el fallecimiento del trabajador que ayer perdió la vida en el accidente laboral ocurrido durante las obras de remodelación del Spotify Camp Nou. El club quiere expresar su más sentido pésame y trasladar todo su apoyo y cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quiere transmitir personalmente sus condolencias a la familia y se pone a su disposición en nombre de toda la entidad", ha comunicado la entidad culé.

La comisaría de Les Corts de los Mossos d'Esquadra recibió este viernes a las 15.30 horas el aviso sobre este siniestro. Las primeras investigaciones determinaron que el hombre, de 54 años, habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza mientras trabajaba en las obras de remodelación del Camp Nou. Varias patrullas policiales de esta comisaría y de la Unidad de Investigación de Mossos, así como ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas, acudieron al lugar del accidente, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del operario.

Los Mossos d'Esquadra pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo a los procedimientos establecidos para los casos de accidente laboral.

Se trata del primer accidente laboral mortal en las obras del estadio del FC Barcelona desde que empezaron el 1 de junio de 2023. En estos más de tres años ha vivido algunas situaciones conflictivas como una pelea, además de quejas vecinales y de los propios trabajadores. En su mayoría los empleados son de origen rumano y albanés y se trabaja todos los días para tener acabado cuanto antes el nuevo Camp Nou.