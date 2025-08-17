Comunicado del Barça en memoria de las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils

Ocho años después de los atentados que sacudieron Barcelona y Cambrils, el recuerdo sigue muy presente en la ciudad y en todos los que forman parte de ella. El FC Barcelona ha querido volver a mostrar su cercanía y solidaridad con las víctimas y sus familias en una fecha que permanece marcada para siempre.

“En memoria de las víctimas de los atentados del #17A en Barcelona y Cambrils. Transmitimos todo nuestro cariño y apoyo a sus familias y a las personas heridas”, ha expresado el club a través de un comunicado. Un mensaje sencillo, pero cargado de sentido, que refleja el compromiso de la entidad con la memoria y con el dolor de aquellos que todavía hoy siguen sufriendo las consecuencias de aquel día.

El Barça ya se significó desde el primer momento en 2017, con un gesto que dio la vuelta al mundo: los jugadores disputaron el primer partido tras los atentados luciendo en la espalda el nombre de la ciudad, “Barcelona”, por encima de cualquier identidad individual. Fue un gesto de club en la victoria en el Camp Nou ante el Real Betis en un claro mensaje de unidad entre la institución y la ciudad frente a la barbarie del terrorismo que había golpeado horas atrás al país.

En aquel trágico día también quedó para el recuerdo el mensaje de Leo Messi, entonces capitán, que resumió lo que sentían miles de barceloneses: “Somos muchos más los que queremos vivir en este mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia”.