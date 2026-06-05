Comunicado del Barça: ya hay fechas oficiales para la pretemporada

El FC Barcelona ya ha definido buena parte de su planificación para la pretemporada 2026-27. El club anunció este viernes que el primer equipo de Hansi Flick volverá al trabajo el próximo 13 de julio con las habituales pruebas médicas y físicas antes de iniciar los entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

La principal novedad del calendario blaugrana será el desplazamiento a Inglaterra para realizar un stage de preparación entre el 27 de julio y el 3 de agosto. La expedición se instalará en St George's Park, uno de los complejos deportivos más prestigiosos del fútbol europeo y sede habitual de las concentraciones de la selección inglesa. No será la primera vez que el Barça utilice estas instalaciones, ya que también realizó allí parte de su preparación estival en los veranos de 2014 y 2016.

Más allá de la información oficial facilitada por el club, el plan de trabajo contempla también la disputa de varios amistosos durante la estancia en territorio británico. El equipo jugará un encuentro a puerta cerrada y otro abierto al público frente al Birmingham City en el histórico St Andrew's Stadium.

Más partidos

La gira inglesa no será el único compromiso internacional del verano. En los despachos del Spotify Camp Nou se sigue trabajando para completar un calendario de preparación con proyección global. En este sentido, como os contamos en SPORT, ha ganado fuerza en los últimos días la posibilidad de disputar un amistoso en Argentina frente a River Plate. Se trata de una opción que el club lleva tiempo estudiando y que ahora avanza de forma significativa.

Paralelamente, también sigue sobre la mesa la organización de otro encuentro en Marruecos frente a un rival local. La entidad blaugrana considera estratégico reforzar su presencia en mercados internacionales y ambos partidos encajan dentro de esta línea de expansión.

Por el contrario, una de las propuestas que habían aparecido durante las últimas semanas ya ha quedado prácticamente descartada. El amistoso que se planteó disputar en Nairobi frente al Liverpool ha perdido fuerza hasta desaparecer de los planes actuales del club.

El Gamper

Mientras tanto, la dirección deportiva también trabaja para cerrar el rival del próximo Trofeu Joan Gamper. Dos de las opciones que estaban avanzadas han caído definitivamente. El Ajax no podrá participar al coincidir las fechas con las rondas previas de las competiciones europeas, mientras que el RB Leipzig tampoco ha podido encajar el compromiso por cuestiones de calendario.

Con ambos descartes, el Barça mantiene cuatro candidatos para disputar el tradicional torneo de presentación ante la afición: la Roma, el Borussia Dortmund, el Nápoles y el Cruz Azul mexicano. La decisión definitiva debería llegar en las próximas semanas para completar una pretemporada que ya empieza a tomar forma y que servirá para preparar el asalto a una nueva temporada con la Champions como gran objetivo.