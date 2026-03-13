Comunicado del Barça sobre la Grada d'Animació

El FC Barcelona estrenará este domingo una nueva zona de animación en el Estadi con motivo del partido frente al Sevilla FC (16.15 h). El espacio, ubicado en la primera gradería del Gol Sud, ha sido bautizado como Gol 1957, en homenaje al año de inauguración del estadio, el 24 de septiembre de 1957.

La nueva área nace tras varios meses de diálogo entre el club y representantes de los diferentes grupos de animación, incluidos los históricos colectivos de la grada. En esta primera fase, alrededor de 800 aficionados darán vida al Gol 1957, mientras la entidad azulgrana continúa trabajando en la propuesta definitiva de la futura grada de animación.

Sorteo de pases para el Gol Nord

Por otro lado, el club también ha podido habilitar la zona del Gol Nord del estadio después de recibir este martes la aprobación de la licencia correspondiente a la Fase 1C.

Tal y como había anunciado el Barça, las nuevas localidades se han destinado íntegramente a socios abonados y a aquellos aficionados que solicitaron su pase el pasado mes de octubre y que finalmente no pudieron obtenerlo.

Dado que el número de solicitudes superaba el total de pases disponibles, este miércoles se celebró un sorteo ante notario para determinar los socios agraciados. Una vez realizado el proceso, el club ya ha comunicado el resultado a los seleccionados, que a partir de ahora podrán formalizar la compra de su correspondiente pase para la zona del Gol Nord.