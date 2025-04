Comunicado del Barça sobre la final de Copa

Barça y Real Madrid disputarán el próximo 26 de abril la final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja, donde ambos clubs se repartirán un total de 26.031 localidades cada uno de ellos, un 80% del aforo total del estadio. A partir de ahí, tanto blaugranas como madridistas abrieron el proceso de solicitud para que sus socios y sus peñistas puedan estar en un partido histórico.

El Barça comunicó, en ese sentido, que de las entradas disponibles para el club, 22.126, un 85%, serán para sus socios, socias y peñistas. En concreto, 17.701 para socios y socias y 4.425 para peñistas. El 15% restante, como determinan los Estatutos del club, será para patrocinadores y compromisos. A partir de ahí, el precio de las entradas oscilarán entre los 72 y los 270 euros. El club también ha anunciado que organizará desplazamientos en tren y autobús para todos aquellos que tengan entrada.

En ese sentido, ha comunicado este lunes un comunicado en el que explica todos los detalles. Es el siguiente: "El FC Barcelona organiza un desplazamiento para socios, socias y peñistas a la final de Copa del Rey del próximo 26 de abril, que se jugará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con ida y vuelta el mismo día desde Barcelona en tren o autocar. El precio para socios y socias del viaje en tren es de 265 euros, mientras que para peñistas es de 299. El viaje en autocar tiene un coste de 136 euros para socios y socias y de 156 para peñistas"

"En ambas modalidades de viaje la fecha límite para reservar es el 22 de abril, a las 12 horas, si es que antes no se han agotado las plazas. Las reservas son nominales y para realizarlas es imprescindible mostrar DNI o pasaporte. Una vez realizada la reserva no se admitirán devoluciones, aunque el socio o socia no haya sido agraciado en el sorteo de entradas", ha explicado la entidad culer.

En la misma nota informativa, el Barça ha recordado las condiciones para los socios, socias y peñistas para adquirir entradas para la final.

Socios y socias

Requisitos para optar a las entradas

Disfrutar de la condición de socio o socia del FC Barcelona, excepto socios y socias de categoría alevín y socios y socias menores de 6 años a 26 de abril de 2025.

Estar al corriente del pago de todas las cuotas.

Tener una antigüedad mínima como socio o socia de un año.

Tener a mano la Clave de Socio (ID de Socio) y el PIN (código personal) para poder formalizar la solicitud. Para recuperar el código PIN es necesario acceder a: tramitsonline.

Sobre la solicitud de entradas

La inscripción debe realizarse a través del formulario que se encontrará en la web del FC Barcelona entre el sábado 5 de abril, a las 11 horas, y el miércoles 9, a las 23.59 horas.

Si la demanda es superior al número de entradas disponibles, se realizará un sorteo ante notario el jueves 10 de abril.

Se podrán inscribir hasta 6 socios o socias dentro de una misma petición.

Las entradas serán nominales e intransferibles, a nombre del socio o socia titular de la inscripción. Las entradas que se asignen a un socio o socia que ha hecho la solicitud previa con un nombre distinto, serán anuladas.

No está permitido realizar cesiones ni ventas de entradas.

En el proceso de solicitud de las entradas se cobrarán 20 euros por socio o socia en concepto de depósito, pago que se realizará mediante una tarjeta de crédito y/o débito. Este importe no se devolverá en ningún caso si el socio o socia resulta ganador de las entradas. A los socios y socias no agraciados (en caso de sorteo), se les devolverá el importe cobrado como depósito en la misma tarjeta.

Cada socio o socia a quien se le asigne una entrada, haya sorteo o no, recibirá un código único de cara a formalizar la compra. El Club dispondrá de un sistema de backoffice para asegurar que este código ha sido usado por socio o socia asignado.

La organización podrá solicitar la documentación acreditativa del socio o socia para comprobar la titularidad de las entradas al acceder al estadio.

Peñistas y peñas

Requisitos para optar a las entradas

Que la peña esté registrada en el proceso de Identificación de Peñistas y en estado ACTIVO.

Disfrutar de la condición de peñista oficial del FC Barcelona, registrado en el Portal del Peñista del FC Barcelona.

Tener una antigüedad mínima de 6 meses como peñista registrado en el Portal del Peñista del FC Barcelona. Antes del 26 de octubre de 2024.

Los peñistas menores de 6 años (cumplidos a 26 de abril de 2025) no pueden pedir entradas.

Sobre la solicitud de entradas