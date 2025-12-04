El comunicado del Barça sobre las entradas contra el Eintracht

El FC Barcelona recibe este martes (21:00 horas) al Eintracht de Frankfurt en un encuentro correspondiente a la 6ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Un enfrentamiento entre catalanes y alemanes que ya se produjo en los cuartos de final de la Europa League de la temporada 2021/22 y que acabó con una avalancha de aficionados germanos en el Camp Nou. Por este motivo, el club blaugrana ha decidido tomar una serie de medidas al respecto para evitar que se vuelve a producir tal dantesco capítulo.

La entidad culer destinará todas las localidades disponibles exclusivamente a socios y socias. Cabe recordar que ayer se abrió la preventa de localidades para socios y socias, y solo aquellos que acrediten esta condición podrán adquirir entradas para este partido.

En este sentido, cualquier entrada detectada en poder de una persona seguidora del Eintracht Frankfurt en la zona local será registrada para identificar al socio o socia implicado en la adquisición y posterior venta a la afición rival, ya que "pone en riesgo la seguridad y el bienestar del resto de socios, socias y afición del FC Barcelona", según informa el club en un comunicado.

El Barça, además, ha tomado las siguientes medidas de seguridad reforzadas:

Aumento de los dispositivos de seguridad en cada acceso, y en las gradas para gestionar incidentes y, si procede, realizar expulsiones.

Control nominal y visual de asistentes con simbología o indumentaria del Eintracht Frankfurt para descartar indicios de adquisición ilegal de entradas.

Coordinación con el Eintracht Frankfurt, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra para impedir el acceso por los alrededores del Spotify Camp Nou a personas aficionadas del equipo rival, disuadiendo la reventa de entradas.

Análisis diario de las ventas efectuadas con el fin de identificar posibles patrones de venta fraudulenta, tomando en ese caso las medidas necesarias para evitar cualquier vulneración en la seguridad de nuestra afición. En caso de que la trazabilidad de la compra y el destino final de las entradas revele una actuación fraudulenta, este hecho se elevará a la Comisión de Disciplina para que adopte las medidas correspondientes contra las personas responsables.

La prueba contra el Alavés

Durante el penúltimo partido que el FC Barcelona disputó en el Spotify Camp Nou, el del pasado sábado contra el Deportivo Alavés de la 14ª jornada de LaLiga, estuvieron presentes inspectores de la UEFA para realizar una examen exhaustivo de la operativa del estadio. No únicamente sobre los controles de seguridad, accesos, señalizaciones y demás aspectos; también sobre el espacio destinado a la afición rival.

La UEFA, por su parte, obliga a todos los clubes que participen en sus competiciones a ceder un 5% de las localidades de su estadio para la afición rival. En el caso de la actual capacidad del Spotify Camp Nou, sería de unos 2.250 asientos. Según ha podido confirmar SPORT, este porcentaje se mantendrá para los seguidores del Eintracht de Frankfurt; es decir, los alemanes podrán acceder al Estadi, pero no podrán ubicarse en la zona local.