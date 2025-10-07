Comunicado del Barça sobre su estado económico

El Barça ha emitido un comunicado en el que analiza su estado económico. El club asegura que ha "puesto a disposición de sus socios y socias compromisarios la documentación económica relativa al cierre del ejercicio 2024/25 y el presupuesto para la temporada 2025/26, en el marco de la Asamblea General Ordinaria del próximo 19 de octubre".

Ingresos de 994 millones de euros

Este es el comunicado íntegro del FC Barcelona: "Por segundo año consecutivo, el Club ha cerrado con resultados ordinarios positivos (2 millones de euros), consolidando su recuperación económica y la eficiencia operativa en todas las áreas. Los ingresos ordinarios han alcanzado los 994 millones de euros, a pesar de completar una segunda temporada en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los buenos resultados deportivos y la respuesta de la afición han impulsado los ingresos de estadio (+39 M€), mientras que el récord de asistencia y el rendimiento comercial han contribuido a consolidar el crecimiento.

El impulso del contrato con Nike

En el área de patrocinio, el Club ha alcanzado un nuevo máximo histórico con 259 millones de euros, impulsado por el nuevo contrato con Nike y otros acuerdos estratégicos. También destaca el rendimiento extraordinario del negocio de merchandising, con 170 millones de euros (+55% respecto a la temporada anterior), fruto de la expansión internacional del comercio electrónico, que ya opera en más de 170 países.

Tras los impactos extraordinarios de la revalorización de Barça Produccions, cuya valoración final queda fijada en 178 millones de euros, la venta del nuevo producto de hospitality bajo la fórmula de PSL (Personal Seating Licenses), que ha generado ingresos extraordinarios superiores a 70 millones de euros, y la firma de un acuerdo extraordinario con la UEFA por incumplimiento del fair play (sanción de 15 millones de euros), el resultado después de impuestos ha sido de -17 millones de euros.

Los resultados del Club muestran una estructura financiera sólida y una reducción de la deuda hasta los 469 millones de euros, 90 millones menos que en el ejercicio anterior. En cuanto a la masa salarial, el Barça se sitúa en el 54% de los ingresos ordinarios, mejorando dos puntos respecto a la temporada anterior y manteniéndose claramente dentro de los límites de la normativa UEFA.

Un presupuesto por encima de los mil millones

Para la temporada 2025/26, el Club prevé un presupuesto de ingresos ordinarios de 1.075 millones de euros, impulsado por el regreso progresivo al Spotify Camp Nou. Este retorno permitirá incrementar los ingresos de estadio en unos 50 millones de euros adicionales, contempla la continuidad de la tendencia positiva en patrocinios y un nuevo récord de facturación en merchandising, con el objetivo de acercarse a los 200 millones de euros.

Con una política de inversiones prudente y una gestión basada en el talento interno, el Club prevé mantener un resultado positivo antes de impuestos de 5 millones de euros, consolidando así tres ejercicios consecutivos en valores positivos.

El Barça consolida su recuperación y proyecta una temporada histórica

El Club presenta por segundo año consecutivo resultados ordinarios positivos y una mejora global en todas las áreas de ingresos. Los patrocinios y el merchandising han alcanzado cifras récord, consolidando la proyección internacional del Club, como demuestra el crecimiento de su canal de YouTube, que ya es la organización deportiva con más suscriptores en todo el mundo, con más de 24 millones de suscripciones y logrando audiencias récord, como en la pasada Fiesta del Gamper, con 9,7 millones de usuarios únicos.

La reducción de la deuda y el control salarial sitúan al Barça en una posición sólida para afrontar la nueva temporada, con un presupuesto que supera los 1.000 millones de euros de ingresos ordinarios y prevé mantener resultados positivos por tercer ejercicio consecutivo".