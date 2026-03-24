Comunicado del Barça sobre la cesión de abonos en el Camp Nou

El Barça ha emitido un comunicado de prensa en el que explica las nuevas medidas tomadas por el club en la política de cesión de abonos por parte de los socios para los abonos al Camp Nou. Entre las medidas tomadas, destaca el hecho de que la cesión de las localidades no podrán realizarse dentro de las 24 horas previas a los distintos partidos. Además, los descuentos anunciados por la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del Barça no se activarán hasta que el nuevo presidente tome posesión del cargo el próximo 1 de julio.

Este es el comunicado íntegro emitido por parte del Futbol Club Barcelona:

"El FC Barcelona informa sobre las medidas en la gestión de los abonos de temporada y la venta de entradas, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar una experiencia óptima para todos los socios, socias y asistentes a los partidos.

Pases de temporada 2025/2026

A partir del próximo partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, el 8 de abril, el Club aplicará nuevas medidas de seguridad y control para evitar el fraude y proteger los derechos de los socios y socias.

Con respecto a los abonos de temporada, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

La confirmación de asistencia se realiza partido a partido mediante la Aplicación de Socios o la web oficial del Club. El formulario de confirmación estará disponible desde la confirmación del horario del partido hasta 6 días antes del inicio. La confirmación se puede hacer en grupos de hasta 6 asistentes, siempre que los abonos de la misma solicitud pertenezcan a la misma zona. Los socios y socias tendrán entrada asegurada dentro de su zona siempre que confirmen la asistencia. En caso de no confirmar, no se les asignará localidad y, por tanto, no será posible el acceso al Spotify Camp Nou.

Nuevas medidas de seguridad para los abonos:

Las transferencias de abonos quedarán bloqueadas 24 horas antes del partido. El período de confirmaciones fuera de plazo se adelantará, permitiendo realizarlas desde 96 horas hasta 48 horas antes del partido. Solo se podrá transferir o cambiar de nombre hasta 24 horas antes del inicio del partido. Si la confirmación se realiza fuera del plazo establecido, el Club no podrá garantizar la asignación de la localidad.

Raphinha lamentándose ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou / Dani Barbeito

Venta de entradas

En cuanto a la venta de entradas, se mantiene la normativa vigente. Todos los compradores deben introducir la nominalidad de las entradas con un mínimo de 24 horas de antelación respecto al inicio del partido. Esta medida asegura la correcta identificación de los asistentes y refuerza los protocolos de seguridad. En caso de no completar este proceso dentro del plazo establecido, la entrada no será enviada y no permitirá el acceso al Estadi.

Aplicación de descuentos para la próxima temporada

Se recuerda que los nuevos descuentos adicionales y exclusivos para todos los socios y socias, anunciados durante la campaña de la candidatura ganadora, entrarán en vigor a partir del momento en que la nueva junta directiva tome posesión".