Comunicado del Barça por el Caso Negreira y las acusaciones de Florentino Pérez

Tras el comunicado del Real Madrid por el Caso Negreira, el club azulgrana reacciona con un nuevo comunicado.

Este es el comunicado del FC Barcelona:

El presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste y Abel, ha dirigido hoy una carta formal a los presidentes de LaLiga, Javier Tebas; de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; y del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Francisco Soto, en relación con las declaraciones realizadas por el presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, en diversas apariciones públicas los días 12 y 13 de mayo.

El FC Barcelona considera que estas manifestaciones, además de ser falsas, atentan gravemente contra la honorabilidad y la imagen de la competición de LaLiga en Primera División, así como contra el colectivo arbitral en su totalidad, y perjudican la reputación y la credibilidad del fútbol profesional español.

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El Club insta a los coorganizadores de la competición y a los árbitros a que defiendan la reputación de sus organismos —del mismo modo que el Club ha hecho recientemente mediante la interposición de una demanda de conciliación— y solicita a las entidades destinatarias que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten urgentemente las medidas asociativas y judiciales oportunas contra el Sr. Pérez para defender la honorabilidad, la integridad y el prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan.