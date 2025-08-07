Comunicado del Barça sobre la capitanía de Ter Stegen

El lío entre el FC Barcelona y Marc-André Ter Stegen entra en una nueva dimensión. El 'serial' está dejando cada día un nuevo fascículo después de que todo 'explotara' con el comunicado del jugador en redes sociales anunciando que iba a operarse y que detallara el periodo de baja. Algo muy significativo teniendo en cuenta que el club azulgrana necesitaba que este fuera mínimo de cuatro meses para poder usar parte de su salario para inscribir a futbolistas. Y el arquero teutón recalcó (algo inaudito en este tipo de casos) que eran tres meses. El Barça acaba de emitir un comunicado en el que le retiran temporalmente la capitanía mientras se resuelve el expediente abierto. Ronald Araujo asumirá de forma interina la capitanía como segundo capitán que era.

El comunicado del Barça es el siguiente: "El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc André Ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de manera consensuada con la dirección deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol. Durante este periodo, las funciones de primer capitán seran asumidas por el segundo capitán, Ronald Araujo".

Lógicamente, todo esto ya venía de atrás con el guardameta molesto por el fichaje de Joan Garcia como apuesta principal para ejercer de primer portero. A partir de ahí, los acontecimientos se han ido sucediendo. Hace un par de días 'explotó' el asunto cuando se supo que Ter Stegen no estaba dispuesto a firmar la autorización para enviar el informe médico a LaLiga. El jugador entiende, por voz de los médicos que le intervinieron, que su periodo ausente no será de cuatro meses. Y no se resigna a estampar su firma y a no poder jugar hasta diciembre cuando entiende que su regreso se producirá antes.

LA DIRECTIVA SE ENTERÓ EN PLENO VUELO

La directiva del Barça, con Laporta al frente, se enteró de la negativa del alemán a firmar volando de regreso de Corea del Sur a Barcelona. El cabreo de Laporta fue morrocotudo y la primera decisión en caliente fue la de imponer un expediente disciplinario al futbolista. Algo que, a la práctica, no es tan sencillo. En cualquier caso, entre medias de todo este embrollo está el tema de la capitanía.

Marc André Ter Stegen con el brazalete de capitán del FC Barcelona / EFE/Toni Albir

El portero fue el primer capitán el pasado curso y, teóricamente, debía repetir para el presente. Los jugadores han arropado a su compañero en sus comparecencias ante los medios. Pero el club ha emitido este jueves un comunicado haciendo referencia a este asunto del brazalete.