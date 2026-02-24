FC BARCELONA
Comunicado del Barça sobre los asientos VIP: ¡Espera incrementar los ingresos en 350 millones!
El club azulgrana anuncia que mejora la previsión tras los primeros resultados y revisar al alza la estrategia comercial en el área de hospitality
El Barça acelera con el nuevo modelo VIP del Spotify Camp Nou y eleva su previsión de ingresos. El club ha anunciado a través de un comunicado que, tras implantar hace meses una nueva estrategia comercial en el área de hospitality, los primeros resultados permiten revisar al alza las cifras previstas.
Con el estadio totalmente renovado, la entidad calcula que podrá incrementar en unos 350 millones de euros los ingresos totales derivados de su explotación.
Un producto exclusivo
El cambio de enfoque pasa por un producto central: la titularidad exclusiva de un asiento VIP durante un periodo de entre 15 y 30 años. No es un abono tradicional. Es una licencia a largo plazo que convierte la localidad en un activo. El titular puede revenderla, devolverla al club, pausarla una temporada o comercializar partidos concretos a través de la entidad. El Barça busca estabilidad contractual y previsibilidad de ingresos, pero también ofrecer flexibilidad a empresas y profesionales.
El precio de estas licencias oscila entre 20.000 y 80.000 euros, según ubicación y duración del contrato. A ello se suman anualidades de entre 6.000 y 12.000 euros. El paquete incluye acceso al Business Club, una plataforma de networking con una decena de encuentros anuales. El objetivo es que la experiencia vaya más allá del día de partido.
La implantación arranca con unas 2.000 localidades y crecerá de forma progresiva. Cuando el proyecto esté completado, el nuevo estadio contará con 9.400 posiciones VIP: 5.400 ya comercializadas, 3.000 que saldrán al mercado y otras vinculadas a contratos vigentes. La cifra multiplica por 3,5 la capacidad hospitality del antiguo modelo. Además, el club dispone de 1.000 posiciones adicionales cuyo uso estratégico se definirá más adelante.
El Spotify Camp Nou será uno de los grandes motores económicos del Barça. Más anillos VIP, más espacios corporativos y una oferta segmentada por perfiles. El club apuesta claramente por el ingreso recurrente y el cliente premium como palanca estructural para sostener el proyecto deportivo y financiero del futuro.
