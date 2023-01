¡El comunicado del Atlético sobre el fichaje de Memphis!

El club rojiblanco aseguró que "Memphis con permiso del FC Barcelona, se ejercitó en Majadahonda mientras ambos clubes cierran su traspaso a nuestro club" Barça y Atlético aún no han hecho oficial el traspaso del delantero neerlandés

Memphis ha dado la sorpresa en las últimas horas al ejercitarse con el Atlético de Madrid sin haberse cerrado todavía su traspaso del Barça al conjunto colchonero. Los medios no han tardado en hacerse eco y han publicado las primeras imágenes del jugador vistiendo de rojiblanco. Sin embargo, no se trata de algo que ambos clubes no tuvieran previsto ya.

Así lo ha asegurado el Atlético en un comunicado, indicando que los clubes están terminando de cerrar un acuerdo para el fichaje del neerlandés por el conjunto rojiblanco: "Memphis, con permiso del FC Barcelona, se ejercitó en Majadahonda mientras ambos clubes cierran su traspaso a nuestro club".

El fichaje de Memphis Depay por el Atlético de Madrid es cuestión de pocas horas. Las tres partes ya llegaron a un acuerdo en la noche del miércoles y tan solo quedan unos pequeños flecos para poder hacer oficial lo que es un secreto a voces.