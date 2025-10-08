Cómo comprar entradas para el Villarreal – Barça de LaLiga en Miami: fechas, precios y todos los detalles

La cuenta atrás para vivir el primer partido oficial de LaLiga en Estados Unidos ya ha comenzado. El Villarreal CF y el FC Barcelona se enfrentarán el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida), en un duelo correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26, que marcará un antes y un después en la historia del fútbol español.

El estadio de los Miami Dolphins —con capacidad para unos 65.000 espectadores— acogerá un encuentro que promete ser un espectáculo global.

Fechas de venta de entradas

Según la información publicada por la web oficial del Hard Rock Stadium, las entradas saldrán a la venta en dos fases:

Preventa: martes, 21 de octubre de 2025, con obligación de registro

martes, Venta general: miércoles, 22 de octubre de 2025, a partir de las 10:00 horas (hora local de Miami), a través de Ticketmaster.

Los aficionados ya pueden registrarse en la web del estadio para acceder a la preventa exclusiva, que ofrecerá prioridad a quienes se apunten previamente.

Entradas VIP y espacios de lujo

Además de la venta general, el estadio ofrece la posibilidad de reservar con depósitos previos asientos premium o suites privadas, con diferentes niveles de acceso.

Los depósitos disponibles son de 100, 500 y 1.000 dólares , según el tipo de espacio.

, según el tipo de espacio. Las suites pueden acoger entre 14 y 20 personas , mientras que los asientos de lujo incluyen zonas exclusivas como el 72 Club, las Living Room Boxes o el Bodega Club .

pueden acoger entre , mientras que los incluyen zonas exclusivas como el . La organización advierte que el depósito no garantiza asiento, ya que el número de plazas es limitado y se asignarán antes de final de octubre.

Un partido histórico para LaLiga

Será el primer encuentro oficial de LaLiga fuera de España, un paso que la organización califica de “histórico” y que busca acercar el fútbol español a los aficionados internacionales, especialmente en América.

“Damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión”, destacó el comunicado oficial. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó que la iniciativa “acerca nuestro fútbol a esa afición global sin menoscabar el compromiso con los seguidores que cada jornada disfrutan en los estadios de España”.

Reacciones de los clubes

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, celebró la oportunidad: “Es un paso histórico para el club, que nos permitirá crecer y ganar visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos”. El dirigente confirmó además medidas de compensación para los abonados amarillos, que podrán viajar gratis a Miami o beneficiarse de un 30% de descuento en su abono si deciden no desplazarse.

Por su parte, Joan Laporta, presidente del Barça, destacó que el partido será “una ocasión única para volver a encontrarnos con nuestros aficionados en Estados Unidos”. Añadió que “jugar un encuentro oficial en Miami, con una gran comunidad culé, será un espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel”.

Eventos previos y retransmisión global

Antes del partido, LaLiga organizará eventos de activación en distintas ciudades estadounidenses, con el objetivo de acercar su ecosistema a los aficionados locales. Además, el Villarreal–Barça se emitirá en directo a nivel internacional a través de los operadores oficiales de LaLiga (Movistar+ o DAZN), con contenidos especiales y cobertura ampliada en redes sociales.

El Villarreal–Barça en Miami será, sin duda, mucho más que un partido: una fiesta global del fútbol español, un escaparate internacional para LaLiga y un nuevo capítulo en la expansión de sus fronteras.