¿Cómo comprar entradas para el entrenamiento del Barcelona en el Spotify Camp Nou? Precio y dónde conseguirlas

El regreso de la afición del Barça al Spotify Camp Nou cada vez está más cerca. A falta de conocer la fecha y el primer partido en el que tendrá lugar este esperado regreso, el conjunto azulgrana ha comunicado que el equipo realizará un entrenamiento a puertas abiertas que permitirá al aficionado volver al estadio.

El Barça ha tomado la decisión de convertir en una fiesta su último entrenamiento antes de visitar al Celta de Vigo en el marco de la jornada 12 de LaLiga EA Sports. El ensayo del próximo viernes 7 de noviembre a las 11:00 horas (CET) contará con un aforo limitado para 23.000 espectadores ubicados en las zonas de Tribuna y Gol Sur, y se espera que el club cuelgue el cartel de 'sold out' en los próximos días.

Las entradas para el entrenamiento a puertas abiertas de los de Hansi Flick salieron a la venta el pasado viernes 31 de octubre y fueron de acceso exclusivo para socios y socias hasta el 2 de noviembre. A partir de ese momento, el club abrió la venta al público general, que ya puede reservar sus localidades para vivir 'in situ' este esperado regreso.

Entrenamiento FC Barcelona previo partido de liga contra Elche Foto: Dani Barbeito Ciutat Esportiva Joan Gamper / Dani Barbeito / SPO

¿Dónde comprar las entradas para el entrenamiento a puertas abiertas del Barcelona en el Spotify Camp Nou?

Las entradas para el entrenamiento del Barcelona en el Spotify Camp Nou se podrán adquirir a través de la web oficial del conjunto azulgrana. Estas se entregarán de forma digital con límite de una entrada por persona para socios y socias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el entrenamiento del Barcelona en el Spotify Camp Nou?

El precio de las entradas para el entrenamiento del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou es de 5 euros para socios y socias y de 10 euros para el público general. No hay fecha límite para adquirirlas, pues se mantendrán a la venta hasta que se agoten existencias.