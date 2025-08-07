"El comportamiento de Ter Stegen ha dejado mucho que desear"

La situación de Marc André ter Stegen y la capitanía de la primera plantilla del FC Barcelona sigue alimentando todo tipo de rumores y tertulias. El espectáculo es constante y son numerosos los analistas y tertulianos que aprovechan para posicionarse a favor y en contra del meta alemán. Uno de los últimos en pronunciarse con toda claridad ha sido Santi Cañizares en 'El Partidazo de COPE'.

El exportero y durante varias temporadas capitán del Valencia no se escondió a la hora de censurar, según su criterio, la actitud de Ter Stegen durante su etapa como capitán azulgrana. "Cuando no ha jugado su comportamiento ha dejado mucho que desear. Es algo habitual en los alemanes, tienen esa conducta de querer ser titulares siempre. Además, los portero pecamos de egoístas porque en muchos casos si no somos titulares ya no jugamos en toda la temporada", señaló.

Cañizares incidió aún más en las críticas que conlleva ejercer la figura de capitán cuando se tiene un contencioso abierto con el club. "Un capitán no puede ser un tipo vago y crear mal ambiente. Un capitán tiene que incentivar el compromiso de todo el equipo y generar el buen rollo para ayudar a un buen rendimiento. Debe tratar de solucionar todos los conflictos. Si en este caso, el conflicto lo genera él mismo, no tiene ningún sentido que sea el capitán", apuntilló un Cañizares que sentenció el caso: "El capitán debería ser quien resolviera el conflicto con Ter Stegen, justo lo contrario de la situación actual".

El exportero recordó una vivencia personal. "Yo disfruté siendo capitán, sobre todo cuando estaba en el campo. Fuera de él, no disfruté nada porque no era capaz de representar a nadie. La verdad es que el día que me quitaron de capitán fui muy feliz".

Cañizares fue contundente a la hora de aconsejar al vestuario del Barça sobre la designación de un futuro capitán. "Que elijan al capitán que les dé la gana". Así de fácil.