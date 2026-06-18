“Componer el himno del centenario del ‘Depor’ es un orgullo y una gran responsabilidad”

Xoel, siempre empezamos estas entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Jodeeeer. A ver. Me siento muy identificado con el ‘Depor’, pero ellos han subido este año y yo diría que el ‘upgrade’ lo hice tiempo atrás. Lo mío no ha sido una circunstancia de ahora. Si estuviese en Primera División soy de los equipos que están siempre para bajar (risas). No digo artísticamente, pero hay algo que creo que a nivel público o, digamos empresarial, siempre he querido estar en un lugar cómodo. Diría que estaría en la media tabla. Con Antonio Pérez, mi tour manager al que conoces bien, siempre encontramos paralelismos futbolísticos con las canciones. Esta es de Champions, esta de media tabla, y vamos montando los repertorios de los conciertos para que tengan un significado. Estoy a medio camino entre lo independiente y lo pop por lo que tampoco sé dónde encasillarme exactamente. Me calificaría como un equipo ascensor. Diría que estoy siempre para subir en los puestos de cabeza en Segunda o para no bajar en los puestos de abajo de Primera por lo que perfectamente podría ser el ‘Depor’.

Me queda claro que tiene el fútbol muy presente.

Es que me sale por todos los lados. ¿Sabes dónde lo uso mucho? En la perspectiva de la banda a la que veo y gestiono como a un equipo de fútbol. Siento que hay un buen canterano de La Coruña que es Adrián Seijas, el productor, hay fichajes de otras bandas que vienen y van, y el mercado de músicos se parece al ‘calcio mercato’. Veo a un equipo en el escenario donde el batería es el portero o un defensa, el bajista un central, los guitarras los extremos y yo el delantero puro arriba que, a su vez, soy el entrenador del equipo porque dirijo la banda y me toca hacer terapia y tomar decisiones.

Me decía Guille Galván de Vetusta Morla que lo aprendido en un vestuario de fútbol le había ayudado a gestionar la convivencia en un camerino y un escenario.

Es que Guille sabe mucho de fútbol y puedo entenderle. Cuando me ofrecieron lo de componer el himno del centenario del ‘Depor’ sentí que estaba preparado para tirar ese penalti y encontramos otro paralelismo con el fútbol. Como buen deportivista arrastramos el trauma del penalti fallado por Djukic y cuando me llamó el club pensé que estaba preparado para poder tirarlo. Además, soy del ‘Depor’ de siempre porque si eres de La Coruña acabas sintiendo esos colores.

Es usted un futbolero de pro.

Lo que pasa es que viví una temporada en Buenos Aires y allí o en cualquier lugar, seas arquitecto, obrero o músico siempre hay un tema de conversación común que no es otro que el fútbol. También estuve en una residencia en Madrid con veinte años con un grupo de gente diferente y lo que más nos unía era el fútbol. Decía que era de La Coruña y la gente la ponía en el mapa y entendía de que hablaba por el Deportivo. He sido muy de deportes, en especial de fútbol y baloncesto y me ha abierto muchas puertas a nivel social para integrarme o entablar conversaciones. Es un lenguaje universal. Veo todos los partidos del ‘Depor’ esté donde esté. Si me coincide un partido con un concierto apago el móvil, me desconecto del mundo y lo veo en diferido sin que nadie me informe de nada. Hago planes supeditados a lo que hace el ‘Depor’ y tengo el horario del partido de refilón para evitar perdérmelo. Siempre había el colega que me comentaba algo y no quiero saber nada.

A Xoel López le organiza el fin de semana el ‘Depor’, ¿correcto?

Podemos decir que en gran medida sí.

¿Qué significa el ‘Depor’ para usted?

Dicen que es un sentimiento, pero, para mí, es mucho más, es infancia más allá de mi familia porque yo era el único al que le gustaba el fútbol y era algo que no compartía ni con mis padres, ni con mi hermano. La mía era más bien una familia dedicada a la cultura que no estaba cercana al deporte. El fútbol era un refugio para mí. Veía los partidos en una pequeña televisión que había en el cuarto de mis padres y me quedaba anonadado con el fútbol, el baloncesto y el hockey algunas veces. De pequeño iba a Riazor con mi vecino y su padre; con mi padre jamás.

¿Qué recuerda de esos peregrinajes a un estadio mítico como Riazor?

Me gustaba todo lo que rodea al ambiente del partido porque en Riazor se vive una magia única. La localización ya es brutal porque ves el Atlántico, el olor a salitre, es un estadio épico de aventureros, de Braveheart, en el que, si hace sol, es muy bonito porque ves la Torre de Hércules, pero si llueve parece una batalla celta. Es una sensación de solemnidad. Recuerdo que por aquel entonces era un equipo de Segunda y no se llenaba. Tuve simpatía por Real Madrid porque me gustaba su equipo de baloncesto por Fernando Romay que es de La Coruña. Ahora tenemos el Basket Coruña, pero antes había el Clesa Ferrol y el DYC Breogán de Lugo que ya no existen. También era un poco del Joventut de Badalona y me gustaba el Estudiantes. Iba a ver al Fabril que es el filial del ‘Depor’ que este año ha ascendido a Primera Federación. Debo admitir que tuve una época en la que me desligué del fútbol porque empecé a girar y me perdí la etapa del ‘SuperDepor’ al estar muy enfocado en la música. Hasta los 18 fui muy futbolero, luego me desconecté y volví con 27 años.

¿Juega al fútbol actualmente?

A las típicas pachangas de fútbol-sala en el Moratalaz y el San Blas. Hago lo que me toca, antes me ponía en defensa y ahora me colocan arriba. En baloncesto juego de base y cuando me ponen de alero o escolta bien, pero cuando me toca de pívot lo paso fatal porque, además, juego con gafas lo cual es un riesgo de la ostia. El deporte es algo emocional que va más allá de las alineaciones. En el futbol me interesa mucho esa parte de poder compartir lo que es un éxito o un fracaso y saber tener paciencia. Te ayuda mucho a tener compañerismo.

¿Tiene algún referente del mundo del deporte?

Por estilo de juego y su clase me quedo con Juan Carlos Valerón que, además, me parece muy buena gente al igual que Fran. Y Arsenio Iglesias que fue un gran referente para la ciudad y lo recuerdo con mucho cariño porque era un viejo sabio, un tipo fuera de onda de lo que te encuentras hoy en los banquillos. Actualmente es impensable tener a un entrenador como Arsenio en un equipo de fútbol de élite. Igual se le acercaría Hansi Flick, aunque aquel punto campechano no lo tiene nadie. Arsenio Iglesias era un filósofo del fútbol.

¿Qué supuso para usted el penalti fallado por Miroslav Djukic que les dejó sin el título de Liga en la última jornada de la temporada 93/94?

¡Clavaste la pregunta cabrón! Me has tocado mi trauma personal. Fue una tragedia de tal calibre que fue lo que provocó que me alejase del fútbol durante una década. Me dolió muchísimo porque fue un mazado de la hostia. También es cierto que estas cosas te hacen aprender. Un guionista de cine no hubiese sido tan retorcido. Pero mira, luego ganamos una Liga y dos Copas del Rey, la vida es así.

Lo de componer el himno del centenario de su ‘Depor’, ¿cómo surgió y qué supone para usted?

Era un tema que se venía mascando en el ambiente y el aire de la ciudad y siempre respondía que era algo que me gustaría hacer y finalmente la oferta apareció. Hace 4 meses me propusieron hacer el himno del centenario, pero me llegó en un momento de mucho curro porque estaba acabando de grabar ‘Oniria Popular’ y preparando la gira. En ese momento me cagué en todo porque no podía decir que no, pero tampoco veía la hora de ponerme a trabajar. Me enfadé y rallé en un taxi volviendo a casa después de una entrevista en la radio. Casualmente estaba solo en casa y me puse a escribir en la cama y esa misma noche lo dejé hecho al 90%. Fue una especie de revelación con una mezcla de sentimientos y una tormenta personal. Es un orgullo que supone una gran responsabilidad, mucho cariño y amor. Si luego no cuaja veremos, pero mi intención es abrazar a todo el colectivo del ‘Depor’ y reconozco que me estoy vaciando en esa canción, pero igual no gusta a todos y es algo que no puedo controlar. Que salgas bien vestido de casa no quiere decir que vayas a ligar, ¿no? Con el resultado final espero apelar y unir a todo el deportivismo.

¿Cuándo sonará de manera oficial?

Estamos produciéndolo y creo que lo estrenaremos en agosto. Para ponerlo de largo hay alguna idea sobre la mesa, pero todavía no puedo contar los detalles porque no están cerrados, aunque habrá noticias pronto. El himno lo hago sin cobrar un duro y por puro amor al ‘Depor’, pero les dije que como contrapartida nos hiciesen socios a mí y a mi hijo. Antes no le daba importancia al hecho de ser socio, pero ahora lo valoro más y no puede ser que no lo sea si voy a componer el himno porque soy deportivista al cien por cien.

¿Cómo definiría lo que se vive en un ‘derby’ entre Celta y 'Depor'?

Es una fiesta gallega donde el himno de Galicia nos unifica. Es un momento de celebración de lo que significa una rivalidad estupenda con adrenalina a tope. Mola cuando un partido importa mucho como es el caso. Hay partidos que se te hacen bola y vivir un ‘derby’ gallego es de lo mejor que puedes experimentar. Esos partidos son dos finales metidas en medio de la Liga; un puto regalo.

Cambiando de tercio, ¿qué nos podemos encontrar en su último disco ‘Oniria Popular’?

Es un disco que hice muy rápido y es diferente en estructura a mis anteriores trabajos. Lo grabé en pareja con Andrés Seijas y siento que fue de una forma muy directa, de aquello que lo que sientes lo que plasmas. Me pasa algo muy bonito y es que es un disco que escucho en casa y le voy descubriendo cosas. Fue todo tan rápido a la hora de hacerlo que antes no las había visto. Me hace bien escucharlo, no sé son misterios de la vida.

¿Tiene alguna metodología a la hora de componer?

Hay épocas en las que tengo abiertas las puertas de la perfección y otras en las que menos porque es un poco incómodo estar siempre con la caña preparada porque te agota. Igual que una sesión de terapia dura 45 minutos el hecho de componer debe ser algo que debes dosificar porque al final lo que haces es bucear en tu interior. Escribo primero las letras y luego ya viene la música.

Mañana viernes actúa en el Festival Blaumarí de Barcelona, ¿qué podemos esperar?

Me hace una especial ilusión porque será el primer concierto de la gira que durará 90 minutos y no será en formato festival donde siempre hay prisas. Este año llevo 10 bolos y todos han sido recortados por culpa de los horarios de los ‘festis’ así que en Barcelona habrá música un buen rato.

Dado que estamos en pleno Mundial, ¿remontará la selección española el vuelo contra Arabia Saudí tras el tropiezo inicial con Cabo Verde?

Creo que sí. A veces estas cosas son collejas que te da la vida para que no te flipes y toques con los pies en suelo. Nadie esperaba que un portero de 40 años y que juega en Segunda iba a parar a España, pero va bien porque ahora ya sólo nos queda mejorar.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

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Desde Juan Luis Guerra hasta Luis Eduardo Aute. Mis padres vivieron entre Coruña y Santo Domingo muchos años y de ahí la mezcla de estilos. Serrat, música latina, Pink Floyd, The Beatles, folclore gallego y cantautores, Simon and Garfunkel. Me pasé a lo mod y a lo British con The Jam, The Who, The Faces, para llevar la contraria y matar al padre metafóricamente hablando. El coche de mis padres vendría a ser un compendio de músicas del mundo o un mar de músicas como el festival donde, por cierto, este año estoy programado.