Se complican las cosas para Ter Stegen: "Es una situación trágica para él"

La mala suerte ha acompañado a Marc André Ter Stegen en los últimos años. El guardameta alemán ha visto como las lesiones han condicionado por completo su carrera. El futbolista del Barça se marchó al Girona en busca de un sitio en el que encontrar minutos y recuperar su mejor versión pensando en el Mundial del próximo verano.

A pesar de todo, un problema físico volvió a frenar en seco al jugador, teniendo que pasar por quirófano. Un golpe duro a sus opciones de jugar el torneo con la selección de Alemania, sobre lo que se ha pronunciado el Julian Nagelsmann en una entrevista con Kicker.

"Obviamente, es una situación trágica para Marc, que algo tan dramático surja de una acción tan simple como un pase cualquiera. Viendo su historia con la selección, ahora le habría tocado a él (jugar). El libro no está del todo cerrado, pero no hay duda de que será muy ajustado, porque hay que considerar no solo el tiempo fuera de ahora, sino también el periodo anterior. Apenas ha jugado en casi un año, eso es extremadamente poco", explicó el seleccionador alemán.

Nagelsmann también explicó si el regreso de Neuer estaba completamente descartado: "He dejado clara mi postura al respecto, y Manu también ha expresado claramente la suya. Fue él quien se retiró. Sigo creyendo que está haciendo un muy buen trabajo, que es un muy buen portero, pero también tenemos un portero excepcional en Oli Baumann. Si Oli se mantiene tan sano y estable como ahora, tendrá un gran Mundial. No nos preocupa en absoluto la posición de portero. Hay otras áreas que me preocupan más".

El seleccionador confirmó en la entrevista que Kimmich sigue siendo la primera opción para el lateral derecho y analizó uno de los inconvenientes que tiene el centro del campo de Alemania a día de hoy.

"Necesitamos un perfil ligeramente diferente para el rol más ofensivo, pero uno de ellos (Felix Nmecha y Pavlovic) definitivamente tiene buenas posibilidades de jugar. Pavlo siempre juega el mismo juego. Eso suena negativo, pero tiene una intención muy positiva. En Alemania nos falta un centrocampista defensivo realmente estable y combativo, sobre todo en el juego aéreo. He visto muchos partidos de varios candidatos para el puesto de seis. Pero apenas tenemos ese perfil, alguien que realmente pueda ganar duelos aéreos y que aporte cierta fuerza física al juego", sentenció el técnico.