Los complicados inicios de Messi y Dembélé: el espejo en el que debe mirarse Lamine Yamal

“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar”, escribió Lamine Yamal en Instagram pocas horas después de que el FC Barcelona emitiera un comunicado oficial para anunciar que la estrella sufrió ante el Celta de Vigo “una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda” que le apartará de los terrenos de juego “lo que resta de la temporada”. Mazazo para el genio de Rocafonda, que como mínimo sí que llegará en condiciones al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

Punto final a una brutal temporada del canterano, capaz no solo de igualar, sino de superar, las enormes expectativas generadas el pasado curso. Con 18 años, se ha consagrado (aún más) como estrella indiscutible del Barça, y ha sido el futbolista blaugrana más constante a lo largo de los meses. El equipo de Hansi Flick deberá rematar la Liga sin su ‘10’, pero el extremo se ha encargado de dejarla prácticamente a punto de caramelo. Únicamente falta el último empujón para materializar la defensa del trono en el fútbol español.

En los últimos meses, más allá de su enorme crecimiento futbolístico, Lamine ha trabajado incansablemente para desarrollarse físicamente. Y ello le ha permitido no solo ser muy potente en los duelos y brillar en los uno contra uno, sino también tener una regularidad increíble para un ‘chaval’ con la mayoría de edad recién cumplida. El año pasado solo se perdió cinco partidos y este, a pesar de la pubalgia de finales de septiembre y los problemas de ahora en el bíceps femoral, superará los 3.700 minutos. Casi nada.

Con lo que llega a cuidarse y trabajar en el gimnasio a pesar de todo el ‘ruido’ que algunos insisten en imponer alrededor de su figura, no hay ninguna duda de que, como prometió en su comunicado, la joya de la Masia volverá “más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor”. Y tiene dos magníficos ejemplos en los que reflejarse: Leo Messi y Ousmane Dembélé.

El talón de Aquiles de Messi

Una de las virtudes más destacadas de Leo Messi en el momento álgido de su carrera, sin ningún tipo de duda, fue su capacidad para ser el mejor durante tanto tiempo seguido. En un deporte en el que todo va tan rápido y la memoria escasea, el futbolista argentino añadió, a su infinito catálogo de gestos técnicos y su conocimiento profundo del juego, un hambre competitiva que le permitió alargar su ‘prime’ hasta cotas inimaginables. Para muestra, los ocho Balones de Oro que lucen en su museo particular.

Leo Messi, durante un partido del Barça de la temporada 2004/05 / Valentí Enrich

Los más jóvenes no recordarán, sin embargo, que el rosarino tuvo unos inicios muy complicados por culpa de las lesiones. Entre 2006 y 2008, se perdió 52 partidos (final de Champions de París incluida) por problemas físicos. Sufrió siete lesiones, la mayoría de ellas en el bíceps femoral, y acumuló 246 días de baja en apenas tres temporadas. El punto de inflexión llegó con la incorporación de Pep Guardiola (y el doctor Ramón Segura) al banquillo blaugrana en 2008. Durante las cuatro temporadas posteriores, el astro argentino solo sufrió una lesión, y no fue de tipo muscular: una terrible entrada del defensor checo Ujfalusi que le obligó a perderse únicamente dos encuentros oficiales.

El motivo de ello, tal como revelaría años después el propio Leo, fue la dieta. Cambió radicalmente su relación con la alimentación y dejó de romperse. Obviamente, a lo largo de su carrera ha sufrido contratiempos musculares, pero con una frecuencia que le ha permitido jugar con una regularidad muy poco frecuente. A sus 38 años, sigue dando guerra y ganando títulos. No en máximo nivel europeo, pero en un Inter de Miami al que ha elevado a una nueva dimensión.

El calvario de Dembélé

Mucho más 'fresco' está el ejemplo de Ousmane Dembélé. El francés sigue siendo, casi una década después de realizarse, el fichaje más caro de la historia del Barça según el portal especializado 'Transfermarkt'. Aunque con Xavi Hernández en el banquillo blaugrana es cuando realizó el cambio de chip que le permitió justificar la elevada inversión del club, ha sido en el Parque de los Príncipes donde ha 'explotado'. Su gran temporada pasada con el PSG le consagró como el mejor futbolista del mundo del año 2025.

El calvario del 'mosquito' empezó en su tercer partido con la camiseta del Barcelona. Tuvo que abandonar el Coliseum Alfonso Pérez por una rotura en el tendón del bíceps femoral del muslo izquierdo que le mantuvo fuera prácticamente la mitad de la temporada. Era el inicio de un historial médico que no tendría fin. Diez días después de su regreso al equipo, volvió a sufrir una nueva lesión muscular.

Ousmane Dembélé sufrió en Getafe su primera lesión con el FC Barcelona / Javi Ferrándiz

Lo que en principio parecía mala suerte se convirtió con los años en una constante desesperante. En poco más de cinco años en el Camp Nou, Dembélé se perdió 102 partidos de los 304 que disputó su equipo, es decir, un tercio. En total, acumuló 119 partidos perdidos y 784 días lesionado, el equivalente a más de dos años completos fuera de los terrenos de juego. El bíceps femoral fue siempre un gran dolor de muelas para él: las lesiones de isquiotibiales le obligaron a perderse el 40% de los partidos desde su llegada al club.

El Barça lo intentó de todas las formas posibles. Se habló mucho sobre los hábitos de descanso y alimentación de Ousmane. Aunque se ha continuado perdiendo partidos por problemas físicos, la cantidad de contratiempos ha disminuido. Es una pieza clave en el proyecto de Luis Enrique en París y esta temporada intentará levantar su segunda Champions League.