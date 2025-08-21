El complicado reto que se marca la defensa del Barça

La marcha de Iñigo Martínez ha alterado un poco el orden establecido en cuanto a galones en el FC Barcelona. El de Ondarroa era el 'jefe' de la zaga, el que ordenaba el 'mantenimiento' de la línea, esa delgada línea adelantada del fuera de juego que plantea Flick. El técnico teutón quedó tocado cuando el propio jugador le comunicó su decisión de aceptar la propuesta de Arabia. Pero transmitió al club que, en principio, no era necesario fichar y que con los ingredientes de la plantilla se bastaba. Además, contempla la opción de Gerard Martín como central zurdo, posición que viene practicando en entrenamientos y en la que le vimos también en la gira asiática y unos minutos en el Treofeu Joan Gamper.

El primer tándem en el eje de la zaga lo formaron Pau Cubarsí, el más indiscutible a sus 18 años, y Ronald Araujo. El charrúa, capitán, está ultramotivado para esta nueva temporada y empecinado en consolidarse como pieza clave de Flick. El uruguayo es consciente de que fue muy irregular el curso pasado, pero en el actual, tras una pretemporada completa, tiene muchas expectativas. Eric y Balde completaron la primera defensa titular del técnico germano.

EXIGE LA PERFECCIÓN

El curso pasado la línea adelantada, en general, funcionó bien. El Barça propuso un juego vertical, vistoso, agresivo. Lógicamente, exponerse tanto pasa factura y cuando no alcanzas la perfección es inevitable que te creen ocasiones claras. En este sentido, de cara a la temporada entrante la zaga barcelonista se ha propuesto un reto: encajar menos goles que la temporada anterior y acumular más partidos con la portería a cero. Un desafío que pasa por llevar ese apuesta tan arriesgada de Flick a otra dimensión.

Cubarsí, en el duelo ante el Mallorca / Dani Barbeito

El capitán Araujo ha explicado esta semana a 'ESPN' sus sensaciones y lo que se habló antes del debut liguero: "Antes del partido hablé con Joan Garcia y Cubarsí del arco a cero. Es importante porque jugamos de una manera que a veces estamos expuestos. Ojalá este año podamos corregir que los rivales tengan tantas ocasiones".

LO QUE FLICK BUSCA CON ARAUJO

La entrada del uruguayo por el vasco, si bien hace perder algo de salida de balón y de precisión en los cambios de juego, debe darle al Barça de Flick un plus corriendo hacia atrás al espacio para las correcciones. Su perfil tan potente físicamente quiere Flick que sirva en el juego área para ganar las primeras acciones y evitar caídas y a la hora de esas rectificaciones cuando la línea, por lo que sea, no sale a la perfección y el rival logra entrar al espacio asociándose.

Cabe destacar que el Barça encajó el curso pasado 39 goles en Liga (más de uno por partido), 24 goles en 14 encuentros en Champions (1,7 por encuentro) y siete en seis partidos en Copa del Rey. Si sumamos los dos de Supercopa son 72 dianas encajadas en 61 partidos. 1,18 tantos por encuentro.