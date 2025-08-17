La rocambolesca salida de Iñaki Peña del Barça: llegan los días clave

El futuro de Iñaki Peña se dilucidará, ahora sí, en unos días. El Barça espera poder inscribir a Szczesny durante la próxima semana y ha pedido calma al entorno del guardameta, que teme quedarse sin jugar si las negociaciones no avanzan. El club blaugrana descarta la rescisión de contrato para no abonarle el salario de la presente temporada y se está negociando una ampliación hasta el 2027 para cederlo por un año con opción de compra no obligatoria.

La situación de Iñaki Peña estaba clara desde finales de curso, pero la complicada situación del Barça con el límite salarial y el lío de la portería con la llegada de Joan Garcia y el conflicto con Ter Stegen lo ha complicado todo. Iñaki sabe que no va a jugar, pero que no saldrá hasta que Szczesny esté inscrito. De hecho, el portero fue convocado a Mallorca al estar inscrito y aún tuvo opciones de jugar con el susto del golpe de Joan Garcia durante el calentamiento.

En el Barça comprenden las prisas de Iñaki Peña y agradecen su profesionalidad en una época complicada. El principal problema es que no ha encontrado ningún equipo que le pague el salario del Barça, ni con la carta de libertad. La vía del Como italiano se ha enfriado por las cifras de la operación y el club tiene ya claro que lo mejor para todos es esa ampliación y una cesión del portero para que genere algo de ahorro en la masa salarial.

Iñaki Peña tiene encima de la mesa el interés del Celta, que sigue buscando portero, y el Girona podría dar un paso al frente. El Como también podría sumarse de nuevo a la puja si todo se hace vía préstamo. En el Barça no tienen duda que su marcha se encarrilaría pronto y todo está listo para firmar esta ampliación y cederle de inmediato. Y podría ser ya la próxima semana.

El portero, por el momento, seguirá en la disciplina blaugrana y tampoco es descartable que tenga que ir convocado al segundo partido de Liga. Un engorro que no gusta a nadie -el primero a Hansi Flick- pero el Barça sigue atado de pies y manos. Es por ello que la próxima prioridad de inscripción cuando quede un hueco será para Szczesny y así poder firmar ya la marcha de Iñaki Peña.