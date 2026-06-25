Se complica la vía saudí para Raphinha

El Al-Hilal tienta a Raphinha, pero el delantero gaucho no es la única estrella que busca para reforzar su ataque durante este verano. El canal ESPN Brasil ha informado este jueves que el club de Riad se habría movido para fichar a Mohamed Salah, que a partir del próximo 1 de julio es agente libre tras dar por finalizada su etapa de nueve temporadas en el Liverpool.

Al egipcio, que está disputando el Mundial con su selección, le ofrecen tres años de contrato más un cuarto opcional, y en cada uno de ellos le aseguran una ficha neta de 20 millones de euros. Estos serían los mismos valores que ofrecerían a Raphinha.

La intención del Al-Hilal es cerrar en las próximas semanas con un delantero de impacto global. La irrupción de Salah podría hacer caer la opción del atacante del Barça.

El Al-Hilal quiere a Salah / EUROPA PRESS

La semana pasada, el portal brasileño GE, del Grupo Globo, notició que Raphinha no solo tenía una oferta del Al-Hilal, sino que había emplazado a los saudíes a negociar cuando termine su participación con Brasil en este Mundial 2026. Ni el futbolista ni su esposa Natalia, muy activa estas últimas semanas en las redes sociales, donde ha desmentido todo tipo de informaciones que han aparecido con relación a su marido, no se pronunciaron sobre este asunto, que tuvo un gran eco en Barcelona.

Durante este Mundial, la esposa de Raphinha se ha situado en primera línea mediática por su participación en un programa de la TV Globo con otras parejas de jugadores y por su intensa actividad en las redes sociales. Según asegura ESPN, ella, junto con el propio Raphinha, son las dos únicas personas que estarían gestionando su carrera, porque el futbolista sigue sin tener un representante después de que Deco cerrara su agencia para incorporarse al Barcelona como director de fútbol.

Esta es la segunda vez que el Al-Hilal aprieta, y fuerte, por Raphinha. La primera fue en el verano de 2024, que coincidió con la llegada de Hansi Flick al banquillo blaugrana. Entonces, le ofrecieron 100 millones de euros netos por tres años de contrato. El propio futbolista reconoció en una entrevista en su país que le hizo dudar con relación a su futuro en la capital catalana.

Centrado en su recuperación

El delantero culer está viviendo un Mundial complicado. Ahora mismo está centrado en su recuperación, con tres sesiones diarias, para intentar reaparecer en unos hipotéticos cuartos de final, programados para el domingo 5 de julio, siempre que el conjunto de Carlo Ancelotti pase el corte de la primera eliminatoria a partido único el próximo lunes.

Raphinha con Ancelotti el día que se lesionó nuevamente / EFE

Para acelerar su puesta a punto, Raphinha no se desplazó con la delegación canarinha a Miami, donde la madrugada del miércoles al jueves selló la primera posición del grupo C tras vencer 0-3 a Escocia, y permaneció en Nueva Jersey, donde los brasileños tienen su cuartel general, donde siguió haciendo tratamiento intensivo.

El blaugrana tuvo una recaída de su maltrecho bíceps femoral del muslo derecho el viernes pasado en el Brasil-Haití (3-0), en Filadelfia. Esta vez sufre una ruptura de grado 1. En la fecha FIFA de marzo y también jugando con Brasil, esta vez en Boston en un intrascendente amistoso con Francia, la lesión en esta misma región fue de grado 2, lo que le apartó durante cinco semanas de la recta final de temporada del equipo de Hansi Flick. Esta temporada, el brasileño acumula ya cuatro meses de baja.

En el primero de los dos encuentros que seguro que se perderá, Ancelotti lo reemplazó en el extremo derecho por el joven Rayan, del Bournemouth, un futbolista de tan solo 19 años y muchísima proyección, que Deco intentó incorporar para el filial blaugrana durante su etapa formativa en el Vasco da Gama.