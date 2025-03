Más competencia para Jules Koundé

A Jules Koundé no se le puede pedir nada más porque, desde que llegó, no ha hecho más que crecer. Y lo ha hecho en una posición en la que, si bien es cierto que es su zona habitual con Francia, cuando firmó por el Barça lo hizo para ser central, que es donde jugaba en el Sevilla. Las necesidades del equipo le obligaron a reciclarse y no fue una gestión fácil, pero el francés antepuso los intereses del grupo a sus preferencias individuales.

Fue Xavi quien le convenció para que aceptara el reto de convertirse en uno de los mejores laterales derechos de Europa y, aunque al principio costó, lo está consiguiendo. De hecho, en una entrevista reciente concedida al canal de información oficial del club, 'Barça One', llegó a afirmar que "quiero ser el mejor lateral derecho de la historia del Barça". Un objetivo mayúsculo teniendo en cuenta, por ejemplo, la trayectoria que tuvo Dani Alves no hace tantos años.

En ello está Koundé y la prueba es que lo juega todo y solo ha dejado de ser titular tras protagonizar algún episodio de inpuntualidad con Flick, que le considera insustituible en su área de acción. Tanto que Héctor Fort, teórica alternativa a Koundé, está participando muy poco. El alemán aún no lo ve del todo hecho, algo normal porque solo tiene 18 años, y solo le ha dado la titularidad en tres de los catorce partidos en los que ha estado presente. Suma 408 minutos en total.

Koundé, junto a Pedri en un entrenamiento del Barça / Valentí Enrich / SPO

Alternativa real

Es por ello que el Barça considera importante encontrar competencia para Koundé, algo que, en cierta manera, ya ocurre con Gerard Martín, cuya participación está siendo más alta que la de Fort sustituyendo a Balde. A día de hoy, cualquier contratiempo con Jules significaría un problema importante para Flick, que es consciente de las dificultades del club, pero que tiene claras las necesidades de su proyecto en todas sus líneas.