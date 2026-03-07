El compatriota de Flick que fue presidente del Barça

Hansi Flick es el último alemán en ocupar un lugar de privilegio en el Barça. Por el banquillo blaugrana también pasaron los germanos Hennes Weisweiler y Udo Lattek. En el terreno de juego Ter Stegen y Gündogan son los últimos alemanes que han vestido la camiseta blaugrana como antes hicieron Boateng, el portero Robert Enke o el excepcional centrocampista Bernd Schuster.

En las primeras décadas también pusieron su huella en el Barça otros alemanes como el primer goleador de los clásicos Udo Steinberg, Mathias, Muller, Rositzky, Walter y Zaro.

Ahora que el Barça está en plena etapa electoral para elegir presidente lo que pocos aficionados conocen es que un alemán fue el máximo dirigente de la entidad blaugrana. Otto Helmuth Gmelin fue el presidente del Barça entre la primera y la segunda etapa de Joan Gamper como máximo mandatario barcelonista.

Hans Gamper (izquierda) junto a Otto Maier (derecha). Se desconoce la identidad de la persona que está entre ambos / Archivo

El fundador del Barça salvó al club de la desaparición en 1908 pero un año después dimitió para poder poderse dedicarse a sus ocupaciones particulares. Otto Gmelin era íntimo amigo de Gamper y en su junta contó con el suizo como tesorero a petición de los socios del club que no querían perder a un activo como Gamper.

La directiva del Barça presidida por Gmelin a partir del 14 de octubre de 1909 tenía a Narcís Masferrer como vicepresidente, a Francesc Bru como secretario, a Carles Comamala de vicesecretario y a Manel Solé y Francesc Sanz como vocales.

Otto Gmelin (1876-1925) era descendiente de una antigua familia suaba de teólogos, profesores y científicos protestantes. Gmelin emigró a Barcelona para probar suerte como importador y comerciante de bienes coloniales. En una congregación protestante de habla alemana de Barcelona Gmelin conoció a su compatriota Otto Maier, uno de los fundadores del Barça. Gmelin también coincidió allí con otro protestante reconocido como Joan Gamper y se convirtió en su mano derecha tras congeniar de manera inmediata.

Los integrantes de la Junta 1908-1909: Joan Francesc Grau, Miquel Userós, Charles Wallace, Hans Gamper (presidente), Francesc Sanz de Gabilondo y Francesc Sanz. Ausente, Josep Maria Jordà / FC BARCELONA

Gmelin era un apasionado del deporte pero no ejercía como futbolista como Maier y Gamper ya que en Alemania estaba mal visto en aquella época jugar a un deporte considerado como una enfermedad inglesa" .

Conocido como 'el gran Otto' por su destacada corpulencia física, a Gmelin era muy entendido en el reglamento y le llamaba la atención el mundo del arbitraje. De hecho formó parte del primer colegio de árbitros español y fue además juez de tenis.

Otto Gmelin fue juez de 'lawn tenis' / Frederic Juandó

Con el único presidente alemán de su historia el Barça vivió un año de éxitos en todos los ámbitos. A nivel deportivo se ganó el campeonato de Catalunya, el Campeonato de España (actual copa del rey) y la Copa Pirineos.

Se trata del primer triplete de la historia del Barça. Ganar la Copa Pirineos en Toulouse contra el San Sebastián fue el primer gran éxito internacional mientras que derrotar al Español de Madrid supuso conquistar por primera vez la competición que hoy conocemos como la Copa del Rey.

Era una época en la que el Barça no contaba con la figura específica del entrenador ya que el primer técnico como tal de la historia del club fue Billy Lambe que ejerció esta función en 1912.

Los futbolistas del FC Barcelona en la temporada 1909-1910 con Hans Gamper el primero arriba por la izquierda / SPORT

Este título lo celebraron los jugadores en Madrid en una terraza bebiendo vino y tocando la guitarra. A su llegada a Barcelona los jugadores fueron homenajeados en el bar Torino con un vino de honor. Posteriormente la directiva liderada por Gmelin ofreció un banquete de la victoria para doscientos comensales en La Terrasse.

Además el Barça tuvo la primera visita aquella temporada de un equipo profesional, el Cardiff Corinthians, al que los blaugranas derrotaron (4-1) con autoridad. El 17 de julio de 1910 la temporada se clausuró de manera brillante con el estreno del primer himno de la historia del Barça, obra de José Antonio Lodeiro y Santiago Albert.

En marzo de 1910 el Barça adoptó la forma actual del escudo a través de un concurso abierto a todos los socios en una iniciativa de la directiva presidida por Otto Gmelin.

El escudo actual es muy similar al que se diseñó en 1910 / Archivo

En los 344 días de mandato de Gmelin se vivió un proceso en el que crecieron los llamados socios pasivos. Eran socios del Barça que sólo eran espectadores y no pretendían ser deportistas del club como sucedía en los primeros años de existencia. En aquel momento se vivía a su vez el inicio del ocaso del amateurismo, una filosofía que defendía con pasión el fundador Gamper.