Compás de espera con Noah Darvich

Noah Darvich no ha dado el salto que se esperaba en el FC Barcelona esta temporada. Al talentoso futbolista alemán le han podido afectar a partes iguales la situación de un Barça Atlètic que ha acabado descendiendo a Segunda RFEF como las dificultades, por la posición que ocupa, de entrar en los planes de Hansi Flick. Pese a que su compatriota siempre le ha valorado. El de Darvich es de aquellos casos (otro podría ser el de Pablo Torre) que, pese a no disponer de muchos minutos en su equipo, no pierden el caché y se revalorizan cuando juegan con sus respectivas selecciones. Para el de Friburgo, el Europeo sub-19 que se disputará entre el 13 y el 26 de junio puede ser un trampolín.

Y es que son varios los equipos alemanes que han llamado a la puerta de un FC Barcelona que no tiene prisa en su decisión sobre Noah Darvich, con contrato hasta 2026. Precisamente porque su cotización puede aumentar en el Europeo y porque es posible Hansi Flick lo pueda volver a testar en la pretemporada.

El gol de penalti de Noah Darvich con Alemania sub'19 / TWITTER

El club, entre dos aguas

En el FC Barcelona son conscientes de que Noah Darvich es un futbolista muy pretendido, sobre todo en su país. Y aunque se le fichó hace dos temporadas con el objetivo de triunfar como azulgrana, si esto no ha podido ser posible hasta ahora también hay que pensar en la posibilidad de un alivio económico y en un traspaso con el que garantizarse una opción de recompra en el caso de que acabe explotando.

Hace unos días informábamos en SPORT del fuerte interés del Stuttgart y del Bayer Leverkusen por el talentoso centrocampista alemán. Y son muchos otros los equipos que le siguen la pista a pesar de que no ha tenido para nada una buena temporada en el filial azulgrana: 25 partidos jugados, ningún gol y 2 asistencias. No ha sido titular ni con Albert Sánchez primero ni con Sergi Milà después. Y su encaje tiene muy poco sentido en un equipo prácticamente juvenil que, comandado por Juliano Belletti, jugará la próxima campaña en la cuarta división del fútbol estatal.

Así que las opciones son dos: dar el salto al primer equipo o una salida. Como solo le quedará una campaña de contrato, a menos de que haya una renovación por el medio, si se va, debería ser traspasado.

Cita muy azulgrana

Nada está previsto que se mueva, al menos, hasta la disputa del Europeo sub-19 que se disputará en tierras rumanas. Darvich fue el capitán y la estrella de la selección alemana que a finales de 2023 se proclamó campeón del mundo con Alemania sub-17, ya siendo futbolista azulgrana.

Precisamente, en este Europeo podría medirse a una selección española donde destacan compañeros del Barça como Alexis Olmedo, Jofre Torrents y Jan Virgili, además de futbolistas del Juvenil como Tomi Marqués y Quim Junyent. La Alemania de Darvich está encuadrada en un grupo complicado, con Inglaterra, Países Bajos y Noruega.