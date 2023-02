La comparación entre Vitor Roque y Endrick que no gustará al madridismo

En los seis primeros partidos de la temporada 2023, Vitor Roque lleva seis goles... y el 'merengue' Endrick ninguno El 'Luis Suárez brasileño', que el Barça quiere, es artillero del Sudamericano Sub20... y Endrick no marca desde que fichó por el Madrid

No hay debate posible en este arranque de 2023 entre Vitor Roque y el madridista Endrick. El ‘9’ del Athl Paranaense, que el Barça ya ha movido ficha para incorporarlo este próximo verano, lleva seis goles en los seis partidos que ha disputado en el Sudamericano Sub-20 más una asistencia.

Sus registros y sus actuaciones impresionan y Brasil ya ha sellado el pasaporte hacia el Mundial Sub-20 con dos jornadas de antecedencia del Hexagonal final.

Por su parte, el delantero del Palmeiras, que dará el salto al Bernabéu en el verano del 2024, aún no se ha estrenado en sus primeros seis encuentros de temporada. Es más Endrick no lleva ni un pase de gol desde que se comprometió por el conjunto blanco. Es un rotundo cero de seis en los compromisos disputados en la primera fase del Campeonato Paulista y en la Supercopa do Brasil, que el ‘Verdao’ arrebató al Flamengo en una trepidante final que ganó por 4-3.

Establecer una equiparación entre ambos delanteros es más que pertinente, ya que son los dos ‘9’ emergentes del fútbol brasileño y sudamericano. 'Tigrinho' nació en 2005 y cumplirá los 18 a finales de mes, por lo que ya puede ir a Europa en la próxima ventana; mientras que Endrick es del 2006 y debutó en el fútbol profesional en la recta final de la temporada 2022.

Así juega Vitor Roque | sport

La prensa de su país los ve haciendo ‘dupla’ de ataque de la Seleçao en el Mundial 2026. Uno aterrizará en Charmartín en un año y medio, cuando haya cumplido la mayoría de edad, y el otro es un objetivo prioritario para este verano de la secretaría técnica blaugrana, que lo ve como un nuevo Luis Suárez, con potencial para convertirse en una estrella mundial.