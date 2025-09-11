¿Dónde están los compañeros que Lamine vaticinó que serían estrellas? "Estaban a mi nivel"

Lamine Yamal ha concedido una extensa entrevista a José Ramón de la Morena, en el podcast 'Resonancia de Corazón', en la que ha hablado de algunos episodios claves de su vida. El delantero también ha explicado algunas anécdotas deportivas y se ha referido a algunos excompañeros.

De la Morena le ha preguntado por futbolistas que, cuando eran compañeros en las inferiores, él pensara que estaban a su nivel, pero que de momento estén lejos de la élite. Lamine se ha acordado de dos en concreto: David Sáez (18 años), que este verano se incorporó al Juvenil A del Girona, y Paulo Iago, formado en el Madrid, que el verano de 2024 puso rumbo a Portugal para jugar en el filial del Sporting.

"David Sáez era un crack y ahora está en el Girona, creo. Y Paulo Iago, que está en el Sporting. Estaban a mi nivel y los veía y pensaba que iban a llegar seguro: cosas del fútbol", reflexionó Lamine.

David Sáez, un interior muy creativo

El actual jugador del Juvenil A del Girona coincidió con Lamine del prebenjamín hasta el infantil A. Unos años en los que llamaba la atención por su altura, era uno de esos mediocampistas bajitos clásicos de La Masia, pero sobre todo por su nivel técnico y creativo.

Además de con Lamine, David Sáez (18 años) también jugó en las inferiores del Barça con futbolistas como Pau Cubarsí, Marc Bernal, Landry Farré; una generación que está nutriendo en la actualidad al primer equipo.

En ese momento podía recordar a Modric, también por su aspecto físico. Con el tiempo fue perdiendo protagonismo y fue cedido a la Damm antes de desvincularse del Barça. Este verano se incorporó al Juvenil A del Girona.

Paulo Iago, la perla del Madrid de 'la generación Lamine'

"Me voy con 17 años y con cierta decepción por no ver cumplido aquí ese sueño", dijo Paulo Iago en su vídeo de despedida del Real Madrid tras algunas desavenencias con Arbeloa. "Fue duro tomar esta decisión, y me duele mucho irme por lo que me voy. Los motivos son los que son y me los guardo para mí. Hablaré claro cuando llegue el momento".

Real Madrid TV

Paulo Iago (18 años) fue durante años uno de los jugadores más prometedores de la cantera del Madrid. De la misma generación que Lamine, los dos coincidieron en las inferiores de España.

Su figura -comparten generación- se ha comparado a menudo con la de Lamine Yamal, que también tiene a Jorge Mendes de representante. Los dos, además, fueron la comidilla de las inferiores de la selección desde muy pequeños, pero su presente es muy diferente.

El mediapunta se incorporó a la cantera blanca con 6 años y llegó a marcar más de 200 goles. El Madrid todavía conserva un 50% de los derechos por el delantero, que se marchó al Sporting Portugal el verano de 2024. En este arranque de temporada con el filial suma dos suplencias y una titularidad tras tener poco protagonismo el curso pasado.