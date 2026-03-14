¿Cómo se puede votar en las elecciones al Barça 2026? Así funcionan las votaciones

Los socios del FC Barcelona están llamados a las urnas el próximo domingo 15 de marzo para las elecciones presidenciales de 2026 y, como ya sucedió en elecciones anteriores, solo podrán ejercer su derecho a voto de manera presencial.

Por el momento, la entidad blaugrana no contempla el voto por correo, de modo que la jornada electoral se resolverá íntegramente en las distintas sedes habilitadas para la ocasión. La votación se celebrará este domingo, con mesas abiertas desde las 9.00 a 21.00 horas (horario peninsular).

Además de la sede principal en Barcelona, el Barça ha dispuesto puntos de votación en Girona, Lleida, Tarragona y Andorra, con el objetivo de facilitar la participación de los socios con derecho a voto repartidos por el territorio.

Mapa electoral del FC Barcelona para las elecciones presidenciales del 15 de marzo. / FCB / Europa Press

Requisitos para poder votar en las elecciones del Barça

Para poder votar será imprescindible figurar en el censo electoral definitivo. También será obligatorio acreditar la identidad el mismo día con el carné de socio, necesario para acceder al recinto, y con el DNI, documento requerido en el momento de depositar el voto en la urna.

Los estatutos del club fijan además varias condiciones para formar parte del censo: ser mayor de edad y contar con al menos un año de antigüedad como socio. Según los datos oficiales, cumplen esos requisitos 114.504 socios, aunque en anteriores procesos electorales la participación se ha situado en torno al 50% del censo.

La normativa azulgrana establece que el voto debe emitirse de forma individual. No está permitido votar en nombre de otra persona, ya que el derecho al sufragio corresponde exclusivamente al titular del carné. El club también recomienda acudir de manera individual siempre que sea posible, para evitar incidencias de acceso o movilidad en los recintos electorales.

Operativo especial para el 15M

En la sede del Spotify Camp Nou no habrá aparcamiento disponible debido a las obras en curso. Aun así, el club mantendrá operativo el servicio T’Acompanyem, con voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja para asistir a socios con problemas de movilidad hasta su punto de votación. Según la entidad, todas las sedes serán accesibles y estarán adaptadas.

El recuento de votos se llevará a cabo el mismo 15 de marzo, una vez cerradas las urnas, y el resultado se dará a conocer esa misma noche tras el escrutinio oficial. Aunque el ganador se sabrá al término de la jornada electoral, la toma de posesión oficial del nuevo presidente no está prevista hasta el 1 de julio.

La carrera electoral ha quedado reducida a un pulso entre Joan Laporta y Víctor Font. Así, los socios del FC Barcelona deberán decidir entre dar continuidad al mandato de Laporta o apostar por la alternativa que encabeza Font.