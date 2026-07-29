¿Cómo ver todos los partidos del Barça en pretemporada por TV y en directo?

El FC Barcelona sigue inmerso en su preparación de cara a la temporada 2026/27. A lo largo de las próximas semanas, el conjunto azulgrana tiene cerrada la disputa de tres partidos amistosos y un partido de entrenamiento a puerta cerrada y, desde SPORT, te contamos cómo verlos online y en directo.

Después de un primer ensayo ante el CE Europa en la Ciutat Esportiva (4-1), el Barça se desplazó hasta Inglaterra para realizar un 'stage' de ocho días. A lo largo de su periplo en tierras inglesas, el conjunto dirigido por Hansi Flick medirá sus fuerzas ante el Birmingham City el viernes 31 de julio y ante el Preston North End el próximo lunes 3 de agosto, siendo este último parte de un entrenamiento que se disputará a puerta cerrada.

Una vez disputados estos dos compromisos, el Barça se desplazará hasta Italia para disputar un triangular contra Udinese y Nottingham Forest en el que apunta a ser su último ensayo antes de la tradicional disputa del Trofeu Joan Gamper, que este año contará con el Al Ahly egipcio como invitado.

Hansi Flick durante un entrenamiento en St. George's Park / Dani Barbeito

¿Cómo ver todos los partidos de pretemporada del Barcelona online y en directo?

En España y el resto del mundo, los amistosos de pretemporada del FC Barcelona se podrán ver en exclusiva en directo a través de las plataformas digitales del club. Tanto para la web como para la app, será necesaria la suscripción a Barça Play y a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

En el caso particular de Catalunya, los partidos del Barça en pretemporada se podrá ver a través en abierto por TV a través del canal autonómico TV3 y online en 3 Cat.

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