¿Cómo ver los partidos del Barça en pretemporada en directo y por TV?

El FC Barcelona se prepara para salir a escena por primera vez en la pretemporada. Este viernes 24 de julio, el conjunto azulgrana mide sus fuerzas ante el CE Europa en el que será el primero de los cuatro ensayos previstos antes de dar paso a la temporada 2026/27, en la que defenderá el título de liga e intentará el ansiado asalto a la Champions League.

Al contar con tantos internacionales que alcanzaron las rondas finales del torneo, Hansi Flick todavía tardará en contar con la plantilla al completo. Los ocho azulgranas que fueron campeones del mundo no se reincorporarán hasta la semana del 3 de agosto, mientras que los semifinalistas Koundé y Gordon contarán con un día menos de descanso. De este modo, el Barça afrontará los dos primeros compromisos amistosos sin el grueso de sus efectivos, por lo que Flick podrá aprovechar para dar buenos minutos a los menos habituales.

Si bien es cierto que el primer amistoso contra el Europa se disputa a puerta cerrada y no existe forma de poder seguirlo en directo, esta tónica no será habitual en el resto de compromisos. Tanto la visita al feudo del Birmingham como el Trofeu Joan Gamper se podrán seguir por TV y en streaming, mientras que todavía hay un último amistoso pendiente de cerrar que se espera que siga esta misma lógica en cuanto a la retransmisión.

Los jugadores del Barça, durante un entrenamiento de pretemporada / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA

¿Dónde y cómo ver los partidos del Barça en pretemporada por TV y en directo?

Los partidos del Barça en pretemporada contra el Birmingham City y el Trofeu Joan Gamper se podrán ver a través de las plataformas digitales del club. Tanto para la web como para la app, será necesaria la suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Estos dos amistosos del Barça también se podrán ver en streaming a través de YouTube con el Pack Premium Members. Respecto al primero frente al Europa, que se disputará a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva, no habrá señal televisiva.

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