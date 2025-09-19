¿Cómo funcionan las votaciones del Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro 2025 volverá a reconocer al mejor futbolista de la temporada 2024/25 el próximo lunes 22 de septiembre, en una gala que también coronará a la mejor jugadora del planeta. La cita, organizada por France Football, reunirá a los grandes nombres del fútbol mundial y estará marcada por un sistema de votación que, año tras año, no deja indiferente a nadie.

La revista francesa es la encargada de publicar la primera lista de 30 candidatos, abierta hasta el 25 de agosto. A partir de ahí, la decisión recae en 180 periodistas deportivos internacionales, que otorgan puntos a sus elegidos (6, 4, 3, 2 y 1). Su valoración se basa en tres criterios:

Desempeño individual y peso decisivo en los partidos.

Éxitos colectivos y rendimiento con su equipo.

Clase y ‘fair play’, dentro y fuera del terreno de juego.

En el caso del Balón de Oro femenino, la elección corre a cargo de 50 periodistas especializados, encargados de decidir quién sucede a la última ganadora.

Más allá del Balón de Oro

La gala no se limita a los dos premios principales. Desde 2018 se entrega el Trofeo Kopa, reservado al mejor futbolista menor de 21 años. La votación tiene una particularidad única: solo participan los exganadores del Balón de Oro que siguen con vida. El galardón rinde homenaje a Raymond Kopa, leyenda francesa y vencedor del premio en 1958.

Un año más tarde nació el Trofeo Yashin, en memoria de Lev Yashin, la mítica “araña negra” y único portero que conquistó el Balón de Oro. En este caso, son de nuevo los 180 periodistas quienes deciden qué guardameta se convierte en el mejor del año.

Completan la ceremonia otros reconocimientos de gran prestigio: