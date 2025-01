El Comité de Disciplina abre expediente al Getafe por los insultos racistas a Balde

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol decidió la apertura de un expediente disciplinario al Getafe tras los insultos racistas que el jugador del Barcelona Alejandro Balde recibió de una parte de la afición del conjunto madrileño durante el partido de la jornada 20 de LaLiga que enfrentó a ambos equipos en el Coliseum.

"Visto el contenido del apartado 4. Público del acta arbitral del referido partido, así como el escrito de denuncia recibido de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, referido indiciariamente a los mismos hechos, se acuerda la apertura de un expediente extraordinario", informa el Comité de Disciplina en su resolución.

Se activó el protocolo y se reflejó en el acta arbitral

El futbolista del Barcelona se refirió a esos propios insultos al término del partido: "Quiero decir que hoy, de parte de la afición, he recibido varios insultos racistas y creo que es algo que no debería seguir pasando. pero hay que dejarlo atrás y pensar en el siguiente partido. Al acabar la primera parte se lo dije al árbitro y activó el protocolo, y en la segunda parte... No sé cómo funciona eso", dijo ante los medios de comunicación Balde.

El colegiado del partido, el asturiano Pablo González Fuertes, recogió en el acta del partido los hechos denunciados por el futbolista del Barcelona. "En el descanso y aún en el terreno de juego, el jugador número 3 visitante, le comunica a mi asistente número 2, que se profirieron mensajes de carácter racista hacia él. Una vez en el vestuario, doy traslado a los delegados de ambos equipos y UCO, procediendo a realizar el protocolo antirracismo antes del inicio de la segunda parte", reza el acta.