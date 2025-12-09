El Comité de Árbitros justifica la mano de Bartra ante el Barça

El Barça tenía muy encarrilada la victoria en La Cartuja. Tras encajar el primer golpe de un Betis que salió fuerte ante sus 64.000 espectadores en casa, el cuadro de Hansi Flick reaccionó a lo grande. En cinco minutos ya se había puesto por delante con dos goles de Ferran Torres. Luego llegó el 1-3 de Roony y Ferran de nuevo ajustició al equipo de Pellegrini en el 40'. En un abrir y cerrar de ojos los barceloneses habían sentenciado a un equipo de entidad y silenciado a un estadio lleno a rebosar.

Medio 'grogui', el Betis salió a quemar naves e intentar reducir distancias. Pero lo que se encontró en el 58' fue la puntilla. En una acción de Rashford, el inglés conectó un disparo desde la frontal del área que pegó primero en el cuerpo de Marc Bartra y luego en su brazo. Inicialmente no señaló nada Hernández Maeso. Pero unos instantes después la Sala VOR lo llamó para que revisara la acción.

SE VINO ABAJO LA CARTUJA

El colegiado vio varias tomas rodeado de futbolistas béticos absolutamente indignados y de un público en La Cartuja en pie y mostrando pañuelos. Cuando señaló el penalti casi se viene abajo el estadio andaluz. Como es habitual, el CTA ha ofrecido un vídeo para explicar por qué se señalaron algunas acciones polémicas de la jornada.

Marc Bartra durante el partido de LaLiga EA Sports, disputado entre el Real Betis y el FC Barcelona en el estadio La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

En el caso de la jugada del penalti pitado a Bartra, la explicación es la siguiente: "Un delantero del Barcelona dispara a portería, el balón es rechazado por un defensor del Betis, golpeando primero en la pierna y luego el brazo. Posteriormente, el VAR analiza la jugada desde distintas cámaras y recomienda revisión al entender que el brazo del defensor ya está en posición elevada y antinatural y ocupa un lugar que no le corresponde. La regla 12 establece que se sancionará con penalti cuando el balón toque el brazo de un jugador en posición antinatural, ampliando su volumen corporal y ocupando un espacio injustificado. El CTA respalda la acción del VAR. El rebote previo en su propia pierna no exime de sanción, ya que el jugador afronta la acción con el brazo en situación potencialmente punible".

ESPANYOL-RAYO

Otra acción polémica se produjo en Cornellà-El Prat en el Espanyol-Rayo. Kike García marcó gol, pero el asistente anuló la jugada por fuera de juego anterior. "En una toma se detecta que el toque intermedio del delantero que deja al jugador que marca en posición ilegal, existe". El toque intermedio activa la posición ilegal del atacante. El CTA avala la actuación del VAR.