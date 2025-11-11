La comida de conjura de Araujo cumplió su cometido

El Barça se impuso por 2-4 ante el Celta de Vigo en Balaídos con goles de Lamine Yamal y Lewandowski por partida triple, pero, antes del buen fin de semana en el que el conjunto de Hansi Flick ha recortado dos puntos al Real Madrid, se venía de un empate ante el Brujas que aumentaba todas las alarmas sobre el estado de forma del equipo.

Tras el tropiezo en Champions, Ronald Araujo, uno de los cinco capitanes del primer equipo, decidió llevar a cabo un asado de conjura que parece haber cumplido su cometido, al menos a corto plazo, ya que el siguiente partido se consiguió sacar adelante, pese a ser en un estadio complicado.

Imágenes del asado de conjura / Marc Gómez / Redes de Ronald Araujo

Iniciativa de Ronald

Tras un mes de octubre que dejó muchas dudas en Can Barça por el momento de juego y el haberse distanciado del conjunto de Xabi Alonso hasta los cinco puntos en la competición doméstica, el FC Barcelona parecía recuperar sensaciones al imponerse por 3-1 al Elche, pero el empate ante el Brujas que complica la situación en la máxima competición europea volvió a ser un aviso.

Antes de que la situación fuera a mayores, Ronald Araujo, ejerciendo su rol de ser uno de los capitanes del primer equipo, invitó a una comida de conjura a la plantilla a su casa. Al asado acudieron la gran parte de sus compañeros de equipo y también algunos miembros del staff, hechos que se pueden conocer gracias a las fotos publicadas en redes sociales por el propio uruguayo y por Raphinha.

Curiosidades del asado

En las imágenes aparecidas en 'Instagram' se pueden apreciar algunas curiosidades, por ejemplo, se puede ver qué en las mesas hay unos manteles con los colores del Barça, así como también se observa que Pedri acudió vestido al evento con la misma ropa de entrenamiento del club, mientras que el resto de sus compañeros iban vestidos de forma casual.

Imágenes de la comida en casa de Araujo / Marc Gómez / Redes de Ronald Araujo

Además, en las imágenes se puede llegar a ver que jugadores como Joan Garcia, Raphinha, Rashford, Casadó, Gavi, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Eric Garcia o Marc Bernal acudieron a la cita, por lo que se presupone que la gran parte de la plantilla hizo acto de presencia. En algunas imágenes se aprecia también la presencia de los fisioterapeutas José Cortés, Pablo Merino, Pedro Ballesteros y Sergio Vera, miembros del staff, así como de Alejandro Echevarría y Bojan, que pertenecen a la comisión deportiva.