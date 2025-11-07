Los comentarios más repetidos en la grada del Camp Nou

Las caras de felicidad y orgullo que se han presenciado hoy a las puertas del Spotify Camp Nou eran dignas de estudio. Aficionados y abonados entraban con ganas, sonriendo, parándose a mirar cada detalle como si fuera la primera vez que lo visitaban. Muchos niños iban de la mano de sus abuelos, presentándoles con orgullo qué es el barcelonismo. Hasta 24.000 culés han vuelto, dos años después, a uno de los grandes templos de Barcelona.

Entre los jóvenes se repitió una idea: “no hay tanta diferencia respecto al interior, pero me encanta porque mantiene su esencia”. Hay claras mejoras, sí, pero sigue siendo el Camp Nou de siempre, justo lo que la gente pedía. Además, durante el día llamó la atención lo mucho que sabían muchos asistentes. Tras meses siguiendo las obras por internet, muchos alardeaban de haber adquirido un conocimiento de las obras propio de un licenciado en arquitectura o ingeniería. Sport escuchó varios aficionados emitiendo comentarios de este estilo: “El doble anillo es la joya de la corona arquitectónicamente hablando y ha valido el tiempo la espera”, una afirmación que años atrás hubiera sido impensable escuchar.

En la grada también se oyeron debates de jovenes que hoy no fueron a clase “porque, por un día, la ocasión lo valía” y que debatían mienteas presenciaban el entrenamiento preguntando: "¿qué preferís, ganar la Champions o un 5-0 al Madrid en el primer partido del nuevo estadio?".

Y, sobre todo, volvió el socio de toda la vida. Menos turista ocasional y más abonado de Barcelona, muchos con más de veinte años de carnet, felices de recuperar su sitio. Las frases más escuchadas lo resumen: “me encanta que no haya cambios porque representa el Camp Nou de toda la vida” o “estoy seguro de que en este estadio veremos grandes cosas, especialmente en Europa”.