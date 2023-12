El comentario de Guti que enciende al barcelonismo

'El Chiringuito' analizó las jugadas polémicas del Barça-Atlético de Madrid El penalti a Joao Félix que no se señaló fue motivo de discusión

El FC Barcelona - Atlético de Madrid sigue trayendo cola. El duelo que se vivió en Montjuïc fue de alta intensidad, tanto a nivel motivación como de fútbol que se vio sobre el verde.

El choque, como no podía ser de otra manera, no estuvo exento de polémicas. Discusiones, quejas, patadas, golpes (a Joao Félix, sobre todo) y un penalti al crack portugués de Sánchez Martínez no quiso pitar.

Corría el minuto 44 de partido cuando el luso remató un pase atrás de Gündogan, y, en el momento que el balón salía disparado, Mario Hermoso pisó el tobillo de apoyo de Joao, que acabó retorciéndose de dolor en el suelo.

En la tertulia de 'El Chiringuito', el exjugador del Real Madrid justificó que no era penalti porque "no le da en la tibia, si ya ha tirado no es", aseguraba el tertuliano ante la indignación de los más afines al Barcelona.

La frase Guti no ha pasado desapercibida en redes sociales, que han explotado contra el mítico '14' blanco por acusarle de parcial y de tener argumentos poco válidos.