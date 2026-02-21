El Comandante Morales cae en combate

El Comandante Morales es historia viva del Levante. Es el jugador que ha vestido en más ocasiones la camiseta granota con un total de 374, pero el paso del tiempo no perdona y ha pasado de ser el referente del equipo a verse relegado en el banquillo.

Morales estuvo un periplo de dos meritorias temporadas en el Villarreal antes de volver al club de su corazón. Con el Levante ascendió y logró retornar a su equipo a la categoría de oro del fútbol español. Sin embargo, el sueño del regreso no está siendo todo lo dorado que se podía imaginar.

Al contrario, desde la llegada de Luis Castro al banquillo del Levante en sustitución de Julián Calero ha visto como su protagonismo ha disminuido de forma alarmante. Un jugador que acostumbra a hacer daño a a los grandes, difícilmente estará el domingo sobre el césped del Spotify Camp Nou.

'Matagigantes'

Morales le ha endosado cuatro goles al FC Barcelona en su carrera profesional, mientras que le he hecho cinco al Real Madrid. Es un especialista ante los grandes y su ausencia, pese a sus 38 años, será un alivio para el cuadro blaugrana.

Morales batió a Joan Garcia de penalti en la primera vuelta de la temporada / Andreu Esteban / EFE

El 'caso Morales' ha levantado mucha polvareda para un equipo que va penúltimo clasificado con 18 puntos. La salvación está a siete puntos y Castro parece decantarse por jugadores jóvenes, mirando más hacia el futuro que en un presente inmediato que se presenta oscuro para el club.

Castro ha afirmado en todo momento que la suplencia de Morales se remite solo a motivos deportivos. El Levante ya trató de buscarle una salida airosa en el mercado de invierno, pero no pudo concretarse ninguna operación. El Comandante sigue trabajando con profesionalidad y no hay ningún reproche para su actitud.

Capitán en el banquillo

Desde la llegada del nuevo entrenador, Morales ha disputado apenas 22 minutos ante el Sevilla y Espanyol. Ahora acumula 6 partidos sin participar, 5 en los que se quedó en el banquillo y uno en el que ni tan siquiera viajó, a Bilbao para medirse al Athletic en San Mamés. Desde el banquillo, eso sí, sigue ejerciendo de líder cuando puso la mano en la boca a Iker Losada en el derbi ante el Valencia cuando el joven futbolista se fue enfadado por el cambio y le dominaban los demonios.

Castro ha justificado siempre sus ausencias por motivos tácticos: "Morales trabaja muy digo, digo las cosas cara a cara, tiene una historia en el club muy grande, yo lo sé, es uno de los capitanes, respetamos, pero después en cada semana se puede quedar fuera como todos", explicó recientemente.

Morales pone la mano en la boca de Iker Losada en el derbi valenciano / Movistar+

El técnico añadió en su exposición que "pensamos lo mejor para el club en cada momento, cuando voy a hacer el once o los 23 de la lista, no miro las caras, sino lo que cada uno puede dar ofrecer en cada momento. El club es lo más importante. Vamos a salir y los aficionados se van a quedar",

Castro reiteró que "Morales trabaja muy bien, pero se queda fuera por unas soluciones para la posición" y que la situación también le causa cierta incomodidad porque "se miren a los otros jugadores menos que Morales. Para mí no es un problema, todos están trabajando bien, cuando hay uno que no trabaje bien, se lo voy a decir el jugador, que no merece estar en el grupo”. Y este no es el caso de un Comandante que ha caído de las alineaciones, pero con la máxima dignidad.