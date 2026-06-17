Coma-ruga homenajeará a Eduard Manchón con una pista a su nombre y un partido solidario

Coma-ruga rendirá homenaje este domingo 21 de junio a una de las grandes leyendas de la historia del FC Barcelona. A partir de las 19.00 horas se inaugurará una pista deportiva que llevará el nombre de Eduard Manchón, una iniciativa impulsada por la Penya Barcelonista de Coma-ruga y aprobada por el Ayuntamiento de El Vendrell para mantener vivo el recuerdo de quien fue uno de los referentes de la época de las Cinco Copas.

El reconocimiento llega después de que durante más de 25 años la localidad acogiera el tradicional Torneo de Fútbol Playa Eduard Manchón, una cita por la que pasaron exjugadores del Barça, artistas, cantantes y actores. El propio Manchón participó activamente en el torneo hasta los 78 años. Aunque el evento dejó de celebrarse hace tres años, el municipio ha querido perpetuar su legado dando su nombre a una de las pistas deportivas de la localidad.

Imagen del 22º Torneig Eduardo Manchón en Coma-ruga / Pere Serra

Una jornada de homenaje y solidaridad

La inauguración contará con la presencia de la familia de Manchón. También asistirán exjugadores azulgranas como José Mari Bakero y Ramón Calderé, mientras que el Barça estará representado por, el también exjugador, Rafael Zuviría. El acto incluirá los discursos del alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez, de la viuda de Manchón, Roser Marigó, de su nieta, y presentadora de televisión, Aina Galduch, y de Josep Maldonado, presidente de la Penya Barcelonista de Coma-ruga.

La jornada también contará con la actuación del violonchelista Nil Vinya, que interpretará El cant dels ocells y el himno del Barça, una exhibición de los Castellers del Foix de Cubelles y la animación musical de la Xaranga Xino-xano. Como colofón se disputará un partido solidario de fútbol sala entre los veteranos de la Penya Barcelonista de Coma-ruga y un combinado histórico de El Vendrell. El encuentro pondrá el broche a una jornada concebida para recordar la figura de Eduard Manchón y mantener vivo el legado de uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia azulgrana.