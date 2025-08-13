La columna vertebral del Barça 2025/26, definida

Con el partido frente al Como del Trofeu Joan Gamper, el FC Barcelona da por concluida la pretemporada. Se acabaron los tests y los ensayos: es la hora de la verdad. El curso oficial para los blaugranas dará comienzo este mismo sábado con el debut en LaLiga frente al Mallorca en Son Moix (19:30 horas). Pero antes de pensar en el encuentro contra el conjunto balear, echemos la vista un poco atrás para extraer algunas conclusiones de los cuatro amistosos que han disputado los catalanes hasta la fecha.

Donde no hay ninguna duda es en la portería: Joan Garcia es el número uno y no hay debate. El de Sallent ha sido el titular en los cuatro partidos y el futbolista del Barça con más minutos acumulados en esta pretemporada: 225. Si bien frente al Como completó los 90 minutos, la dinámica establecida por Flick en la gira por Japón y Corea del Sur era que en el descanso se cambiaban los once futbolistas, reduciendo la participación de Joan en aquellos tres amistosos a 45 minutos.

De hecho, tan solo hay cuatro jugadores que han sido titulares en los cuatro partidos de pretemporada. Además del citado Joan Garcia, también se añaden a esta lista Balde, Lamine Yamal y Raphinha. Por contra, Christensen, Casadó, Bardghji y Szczesny son los únicos con ficha del primer equipo que no han arrancado de inicio ninguno de los encuentros amistosos.

Un líder en la defensa

La salida de Iñigo Martínez ha dejado descolocado a la plantilla culer, a Hansi Flick y a todo el barcelonismo. Fijo en el eje de la zaga durante el curso pasado, disputó sin que -casi- nadie lo supiese su último partido con la camiseta blaugrana en Japón frente al Vissel Kobe: fue titular, formando tándem con Cubarsí.

Pau Cubarsí en un partido de esta pretemporada / Valentí Enrich

Con el de Ondarroa fuera del equipo, quien ha dado un paso adelante es Pau Cubarsí. Da igual que haya recién cumplido la mayoría de edad: por calidad, seguridad, galones y proyección. Tal es así que el de Estanyol ha heredado el '5' que liberó Iñigo Martínez, aquel que era propiedad de históricas leyendas como Puyol y Busquets.

Quien se ha postulado, por el momento, como su pareja en el centro de la defensa es Ronald Araujo, por delante de Christensen. Balde sigue siendo el líder del carril zurdo, aunque Jofre Torrents sube con fuerza. Por contra, todo parece indicar que en el lateral diestro habrá más competencia que el curso pasado y los minutos se repartirán entre el incombustible Koundé y el reconvertido Eric Garcia.

Baile en la sala de máquinas

Por lo que respecta al centro del campo, Pedri y Frenkie de Jong siguen siendo los referentes y ambos han participado el mismo número de minutos en la pretemporada: 203. Al igual que sucedió el curso pasado, la tercera posición en la sala de máquinas es la que más alternativas deja para la plantilla.

Ferran, junto a Pedri y Frenkie de Jong en un entrenamiento / Dani Barbeito

Fermín ha tenido unos pocos minutos más que Dani Olmo en la mediapunta (33 para ser concretos), pero ambos han contribuido de cara a puerta en el mismo número de goles (dos): el andaluz anotándolos y el catalán asistiendo. Gavi también ha dado un paso adelante y ha sido el segundo máximo anotador de la pretemporada con tres dianas. Casadó sigue siendo la alternativa más fiable posible, mientras que el regreso de Marc Bernal sigue cocinándose a fuego lento.

El tridente, casi inamovible

Dejando de lado la inoportuna lesión de Lewandowski que le imposibilitó participar en el Gamper y que no le permitirá estar en el inicio liguero, Hansi Flick parece que seguirá apostando por el mismo tridente, aunque hay que estar muy atentos a la irrupción de Rashford. El inglés ha sorprendido para bien durante este verano y se postula como un candidato a ocupar la posición de delantero centro, aunque también permitirá a Raphinha dosificar sus esfuerzos por el carril zurdo.

Lamine Yamal y Lewandowski, juntos en la gira por Japón y Corea del Sur / Valentí Enrich

Lamine Yamal bien podría llevarse el MVP de la pretemporada con cuatro goles (máximo anotador), una asistencia y un sinfín de recursos que hizo levantarse de sus asientos a los espectadores asiáticos que presenciaron en directo los tres primeros encuentros. Ferran Torres y Bardghji, una de las sorpresas positivas de estos encuentros estivales, lucharán por entrar en la rotación de la delantera blaugrana.

A continuación, les dejamos una tabla donde se detallan los partidos que ha disputado cada futbolista del Barça en esta pretemporada, así como sus minutos, titularidades, goles, asistencias y goles encajados