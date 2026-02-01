Un coloso en todas las facetas del juego: Flick está cocinando un De Jong total

Después de 45 minutos brillantes contra el Copenhague, más de uno quedó decepcionado viendo que Marc Bernal se quedaba fuera de la titularidad en Elche y Flick volvía a apostar por dos mediapuntas acompañando a un único centrocampista puro.

Hansi Flick apostó por una medular muy ofensiva con Frenkie De Jong de ‘6’, Dani Olmo como ‘8’ y Fermín ejerciendo de ‘10’. El único centrocampista nato fue el exfutbolista del Ajax.

Pese a que la baja de Pedri siempre se nota, el Barça jugó uno de sus partidos más brillantes creando juego y en ello tuvo mucha incidencia el acierto y la inspiración de los centrocampistas con especial incidencia en Frenkie.

Así se inventó De Jong el 1-2 de Ferran / Gorka Urresola

Si bien Fermín no estuvo tan certero como otros días en la finalización, tanto en el caso del mediapunta de Terrassa como del centrocampista de los Países Bajos su nivel de acierto fue increíble.

Ambos se vieron beneficiados por la manera atrevida de jugar del Elche pero leyeron de manera sublime los espacios y como superar a una defensa avanzada y unos marcajes hombre a hombre.

La calidad de Frenkie y de Dani les permitió superar estas presiones y generar constantes ventajas para los puntas.

Ambos conectaron muy bien con Ferran y especialmente con Lamine. Si el centrocampista que lleva el peso del equipo es responsable cuando el juego del equipo no fluye, cuando la circulación del balón es una maravilla y se nutre de balones constantemente a los de arriba es que el ‘6’ y sus dos escuderos han hecho su trabajo a la perfección.

Frenkie De Jong vive un momento dulce / FCB

Y así fue. Hasta los 'haters' más fieles en su desamor con Frenkie le reconocen que en su mejor versión es un jugador excelente. Y en Elche seguramente vimos una gran versión del ‘21’ blaugrana, muy cerca de su techo.

Que De Jong es un jugador brillante y con clase lo sabemos desde que jugaba en el Ajax pero lo que le ha faltado en Barcelona es continuidad en su rendimiento. Hansi Flick va camino de cuadrar el círculo y lograr que Frenkie añada a su técnica depurada el punto de agresividad en ataque y en defensa que le hagan ser un jugador total.

Frenkie de Jong of FC Barcelona in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and FC Barcelona at Estadio Manuel Martinez Valero on January 31, 2026 in Elche, Alicante, Spain. AFP7 31/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En este sentido hay que recurrir al gol de Ferran con una maniobra genial de Frenkie. Es una acción donde otros definirían antes pero la sangre fría al neerlandés le sirve para acabar regalando un gol con maestría.

Y en el aspecto defensivo, De Jong se impuso en numerosos duelos y se volvió a ganar una amarilla en la que dejó clara su evolución. De jugador excesivamente gélido a futbolista con carácter para imponerse en balones divididos.

Hansi Flick dialoga con Frenkie de Jong en La Cartuja contra el Betis / Valentí Enrich

Con todo, hay que destacar que De Jong empezó de mediocentro, pasó a interior y acabó de mediapunta.

En las tres posiciones fue uno de los jugadores destacados en el Martínez Valero. De Jong rindió como sostén del equipo, de motor y también como acelerador. Se le vio implicado, atento, acertado y con un rendimiento constante.

Flick está cerca de lograr lo que parecía imposible. Jugando así pocos centrocampistas en Europa le pueden toser. Que siga así.