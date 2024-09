Colocan a Thomas Partey en la órbita del Barça

El mercado en las principales ligas europeas tan solo acaba de terminar, pero los rumores de cara a la próxima temporada no descansan. Según 'Caught Offside', el centrocampista del Arsenal Thomas Partey podría ser una opción para el Barça de cara al curso 2025-2026.

El jugador ghanés, ex del Atlético de Madrid y, por lo tanto, buen conocedor de LaLiga española, acaba contrato el 30 de junio de 2025 y no ha renovado todavía con el club 'gunner', que además acaba de fichar a un Mikel Merino que pretendía también el Barça, aunque finalmente el 'fair play' provocó que los azulgranas no pudieran moverse.

A sus 31 años, Partey está ahora jugándolo todo con Mikel Arteta. De hecho, hasta la fecha ha disputado el cien por cien de los minutos e incluso ha visto portería. Fue contra el Aston Villa, partido en el que el ghanés sentenció la contienda con el 0-2.

Desde Inglaterra aseguran que su reciente historial con las lesiones y su edad podrían ser factores para que el Arsenal decidiera no renovar al centrocampista. De ser así, Partey podría firmar libre por cualquier equipo. Y el Barça, que anda detrás de un centrocampista con despliegue, podría ser una opción.

En cualquier caso, parece imposible a día de hoy trazar una línea clara de por dónde puede moverse el club azulgrana la próxima temporada. En un curso puede pasar de todo y, además, el 'fair play' volverá a jugar un papel importante.