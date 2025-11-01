Colocan a Odegaard en el Barça

Martin Odegaard (26 años) podría estar en la lista de futuribles del Barça. En Inglaterra varios los medios apuntan a un supuesto interés del club azulgrana por el mediocampista noruego con pasado en el Madrid.

Los primeros en hablar del interés fueron @Indykaila, una cuenta especializada en mercado de fichajes, que asegura que el Barça cree que el futbolista está listo para el reto de vestir la camiseta del Barça y que la operación se intentará este mismo verano.

Estas mismas informaciones apuntan a la dificultad de la operación, ya que el noruego tiene contrato con el Arsenal hasta 2028 y es actualmente el capitán. El conjunto londinense pagó en su día 40 millones de euros más variables al Madrid por el futbolista.

Después de cuatro cesiones (Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad y Arsenal), el Madrid finalmente aceptó desprenderse definitivamente del futbolista. El Arsenal fue el club que apostó más fuerte por él y con Arteta se ha convertido en un futbolista clave en el conjunto 'gunner'.

Algunas críticas en Inglaterra

A pesar de que en líneas generales ha tenido un buen rendimiento, en ocasiones ha recibido críticas por no lograr ser importante en los encuentros más exigentes de la temporada, especialmente en la Champions. Odegaard destaca por ser un mediocampista polivalente, capaz de jugar tanto de interior como de mediapunta, la posición donde ha dado mejor rendimiento.

Siendo sólo un adolescente se convirtió en uno de los futbolistas con más pretendientes del fútbol europeo. Entre ellos, un Barça que intentó incorporarlo a La Masia.

Según desveló el programa 'Què T'hi Jugues' de la SER En noviembre de 2014, el club invitó a su padre y a uno de sus agentes a Barcelona. Vieron un partido en el Camp Nou, conocieron La Masia y se reunieron con Andoni Zubizarreta, el entonces director deportivo.

Odegaard tenía solo 15 años pero finalmente se decantó por el Real Madrid. Ocurrió en 2015 tras implicarse directamente Zidane para convencer al futbolista.

El club blanco pagó por él 4 millones de euros al Stromsgodset de Noruega. En el Madrid no tuvo la continuidad que buscaba y empezó una larga travesía de cesiones hasta acabar en el Arsenal. Ahora el Barça podría haber recobrado el interés por el noruego.