Colocan a Marcus Thuram en la órbita del Barça

El Barça sigue en su búsqueda activa de un nueve para la próxima temporada. Flick necesita a un delantero, y la marcha de Lewandowski a finales de este curso parece que cada vez se hace más evidente. El conjunto blaugrana no quiere quedarse de brazos cruzados ante esta posibilidad.

Desde Italia apuntan a un nombre concreto: Marcus Thuram. El delantero francés ha vuelto a ser relacionado con el FC Barcelona en las últimas horas. La información proveniente del medio italiano CalcioMercato indica que los culés estarían dispuestos a negociar con el Inter de Milán el fichaje de su punta, que acaba contrato en 2028 y tiene un valor aproximado de 60 millones de euros.

El periodista turco, Ekrem Konur, también ubica a Thuram como una opción para la delantera blaugrana. El experto en el mercado de fichajes ha comentado en X que el nueve está situado en buena posición para ser el reemplazo de Lewandowski en caso de que se buscara un jugador más experimentado. Aunque explica que el Inter se mantiene reacio a vender y no contemplarían ofertas por debajo de los 80 millones de euros.

Un nombre conocido

No es la primera vez que se le relaciona con el FC Barcelona. En el mercado estival de 2023, cuando el francés acababa su contrato con el Borussia Mönchengladbach, fue varias veces ofrecido al conjunto blaugrana, que finalmente se decantó por un perfil más joven y con potencial como Vitor Roque.

Marcus, que ya ha vestido la camiseta blaugrana en la Barça Escola cuando su padre, Lilian Thuram, defendía los colores del Barça, es pretendido por otros grandes clubes europeos como Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain.

Thuram se mantiene firme como una pieza indispensable en el esquema de Cristian Chivu, como ya lo fuera en la pizarra de Simone Inzaghi la temporada pasada. El delantero de 28 años destaca como segunda espada de un Inter de Milán líder en la Serie A y vivo tanto en Champions League como en Coppa Italia.

Thuram y Lautaro celebran tras anotar el 0-3 durante el partido contra el Sassuolo / Spada/LaPresse / LAP

Sus números lo colocan por detrás de Lautaro Martínez. En la 2025/2026, el francés ha anotado 12 goles (7 en liga) y ha repartido 5 asistencias en todas las competiciones, algo alejado de las 18 dianas (14 en liga) del nueve argentino, que sigue haciendo méritos para alzarse con el trofeo de máximo goleador de la Serie A.

El Barça ya ha comprobado de primera mano la capacidad del punta a la hora de ver puerta. En la ida de semifinales de Champions League contra el Inter de Milán del curso pasado, fue quien abrió la lata en favor de los italianos en el primer minuto de partido. Habrá que esperar para conocer el futuro de Marcus, mientras que las oficinas del FC Barcelona no descansan.