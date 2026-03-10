Colocan en el Barça a la nueva promesa de Marruecos

El mercado de fichajes se acerca, y el FC Barcelona mantiene firme su estrategia de anticiparse a los grandes clubes europeos en la caza de las promesas emergentes del fútbol internacional. Tras las incorporaciones de talentos como Hamza Abdelkarim, Patricio Pacífico, Ajay Tavares y Juwensley Onstein, sumadas a la de Roony Bardghji durante el pasado verano, la directiva azulgrana ha centrado ahora su atención en Gessime Yassine, el joven extremo derecho marroquí que milita en el RC Strasbourg de la Ligue 1 francesa.

Así lo ha revelado en las últimas horas su representante, Hervé Kross, quien ha confirmado el interés del Barça por el jugador de 20 años (nacido el 22 de noviembre de 2005). El agente internacional ha explicado que el club culé no ha presentado aún una oferta oficial, pero que "existe un interés real y se han mantenido conversaciones".

Gessime llegó al Strasbourg en este mismo enero de 2026, procedente del USL Dunkerque de la Ligue 2 francesa, en una operación que rondó los 7 millones de euros. Esta transferencia representa un paso adelante en su carrera, ya que en el Dunkerque había demostrado un notable rendimiento ofensivo: en sus 13 partidos de esta temporada en la segunda división gala, acumuló 2 goles y 6 asistencias, destacando por su velocidad, regate y capacidad para generar peligro desde la banda derecha.

Nacido en Francia, pero internacional con las categorías inferiores de Marruecos (incluyendo un título en el Mundial Sub-20), Gessime es un futbolista versátil, con pie izquierdo dominante pese a jugar habitualmente en el flanco derecho, lo que le permite cortar hacia dentro y crear desequilibrios. En su nuevo equipo, el joven marroquí ha disputado hasta el momento solo 5 partidos en liga y 2 en Copa de Francia, los dos últimos como titular.

Gessime Yassine gana el Mundial sub-20 / instagram gessime.yassine

Aunque le costó entrar en la rotación inicial del técnico, ha ido ganándose la confianza gracias a actuaciones destacadas, como la reciente contra el Stade de Reims en la Coupe de France. Su valor de mercado actual se estima en torno a los 6 millones de euros, según Transfermarkt, lo que lo convierte en una opción atractiva para clubes que buscan talento emergente sin desembolsos astronómicos.

'Bueno, bonito y barato'

Esta posible incorporación se alinearía con la política del Barça de apostar por perfiles jóvenes con alto potencial, estilo técnico y precios accesibles que permitan reforzar el plantel sin comprometer la estabilidad financiera.

Bajo la dirección de Hansi Flick, el equipo culé ha enfatizado la integración de promesas en el primer equipo para potenciar un fútbol dinámico y ofensivo. Si las negociaciones avanzan, Gessime podría ser el próximo paso en la reconstrucción azulgrana, sumándose a una generación de talentos que busca devolver al Barça a la élite europea.