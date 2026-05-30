Colocan en el Barça a la joya de la cantera del Racing

El Barça será muy protagonista en el mercado de fichajes este verano. Ya ha fichado a Anthony Gordon procedente del Newcastle y son unos cuantos más los refuerzos que deben llegar al Spotify Camp Nou. Busca la dirección deportiva futbolistas contrastados, pero también jugadores de futuro. En este sentido, el club azulgrana estaría muy atento a la evolución de una de las joyas de la cantera del Racing de Santander y pieza clave en el ascenso de los cántabros esta temporada a Primera División.

Se trata de Jorge Salinas, lateral izquierdo de 19 años que ha sido importante en el ascenso del equipo de José Alberto, disputando un total de 32 partidos y dando siete asistencias gracias a su proyección ofensiva y facilidad para poner buenos balones al área. Es el 'Diario Montañés' el que explica que el jugador está siendo muy seguido por el Barça y que en el club azulgrana se están planteando seriamente su fichaje, pues ven en él a un lateral con mucho futuro. También explica que Jorge Mendes, uno de los agentes de cabecera del presidente azulgrana, Joan Laporta, está involucrado en el futuro del jugador.

Salinas es un lateral de gran proyección ofensiva, con buen pie y que destaca por su gran producción en ataque. También tiene un buen despliegue físico y es ganador de duelos. Si a todo ello le sumas su juventud, no es extraño que haya despertado el interés del Barça y de otros equipos tanto de la Liga como de otras ligas europeas.

Con contrato hasta el 30 de junio del 2029, en Santander son conscientes de que lo tendrán muy complicado para retener a Jorge Salinas este verano a pesar del ascenso de categoría. Según diferentes medios de comunicación, el defensa cuenta con una cláusula de cuatro millones de euros que podría ascender hasta los diez el 1 de julio tras el ascenso del Racing a Primera División. En todo caso, el Barça tiene cubierta la posición con Balde y, posiblemente, con la continuidad de Cancelo. Además, en el filial está Jofre Torrents. Sí podría ser Jorge Salinas una apuesta de futuro y apostar por fichar al jugador y que juegue cedido la próxima temporada.